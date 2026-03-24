Mechanical Designer
Uppdragsbeskrivning
För vår kund söker vi efter en Mechanical Designer
Avdelningen består totalt av ca. 55 medarbetare fördelade på 5 grupper. Vi söker nu efter en mekanikingenjör till gruppen som arbetar med tillbehörsprodukter som bärsystem, personlig skyddsutrustning i form av hjälm- och hörselskydd både passiva och aktiva, verktyg och tillbehör för skogsarbete och arborister, och mycket mer.Teamet består av fem mekanikingenjörer, en testingenjör samt en Lead Engineer/ Gruppchef. Samtliga med ett mycket bra driv och god teknisk erfarenhet som står inför en mycket spännande framtid med inriktning mot fler och fler högteknologiska produkter.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Du kommer primärt att arbeta med konceptgenerering, prototypframtagning, analysera utfallsprover och följa upp testresultat med testingenjörer samt att tekniskt ansvara för godkännande av de detaljer/ produkter som du ansvarar för i respektive projekt. Bygga och underhålla BOM-strukturer i PLM-systemet Teamcenter. Generera 3D- modeller i Catia V5 samt framställa ritningsunderlag och ansvara för att underlagen håller erforderlig nivå genom såväl internt som externt granskningsförfarande.
Du förväntas att driva, planera och hantera arbetet inom projekten på ett självständigt och ansvarstagande sätt, såväl för nyutveckling som underhållsarbete, samt sköta kontakten med olika funktioner så som labb, beräkning, fabrik, kvalité och även externa leverantörer och samarbetspartners. Kommunikation och kontakter är en stor del av arbetet och. (i vissa fall kan resor krävas, främst inom Sverige men även utrikesresor kan undantagsfall vara aktuellt, ca: 2-3 dagar/ år). Du är med hela vägen från koncept till industrialiserad produkt.
Obligatoriska krav
Lägst högskoleingenjör med inriktning mot produktutveckling, mekanik och hållfasthet.
Dokumenterad konstruktionserfarenhet av formsprutade plastkomponenter.
Goda kunskaper i Catia V5.
Goda kunskaper i något PDM/PLM system.
Materialkännedom inom polymera material.
Grundläggande kunskap om mätteknik/ geometrisäkring
Goda kunskaper i "Officepaketet".
Flytande engelska och svenska i tal och skrift.
Meriterande krav
Grundläggande kunskaper om formsprutningsverktyg och tillverkningsprocess gällande polymera material.
Erfarenhet av PLM- systemet Teamcenter.
God erfarenhet av Catia V5 - ytmodellering.
Goda kunskaper av måttsättning med form- och lägestoleranser.
Erfarenhet kostnadskalkylering på detalj- och produkt nivå.
Erfarenhet av att självständigt tidsestimera detalj- och produktframtagning.
Erfarenhet av teknisk projektledning.
Erfarenhet av validerande provning.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "quest 7882".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
