Mechanical Design Engineer
2025-08-22
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Assignment
We are looking for two skilled engineers to support work within retarder and PTO systems for our client in Södertälje.
Your main tasks will be to:
• Design and update assembly drawings and technical documentation
• Develop and refine concepts to ensure optimal performance and manufacturability
• Solve complex engineering challenges with innovative and practical solutions
• Collaborate with cross-functional teams to deliver high-quality results
Your profile:
• Master of Science degree
• Fluent in Swedish and English
• Strong skills in CATIA V5 and ENOVIA
• Experience with R&D processes and tools such as PD Process, FRAS, ECO
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
