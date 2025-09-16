Mätoperatör | Manpower | Trollhättan
2025-09-16
Är du noggrann, kvalitetsmedveten och har ett öga för detaljer? Vi på Manpower söker nu en mätoperatör för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Trollhättan. Vill du utvecklas i ett sammansvetsat team där samarbete och personlig utveckling står i fokus? Välkommen med din ansökan till oss på Manpower!
Ort: Trollhättan
Start: 1 oktober 2025
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till 31 maj 2026
Om jobbet som Mätoperatör:
Som mätoperatör hos vår kund i Trollhättan kommer du att ha en viktig roll i att säkerställa kvaliteten på komponenter som används i brännkammare. Du arbetar både med förberedande mätning och slutmätning av detaljer som levereras till kund. Arbetet sker med avancerad mätutrustning såsom GOM Scan Box och Faro-armar.
Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat team hos vår kund där samarbete, stöd och utveckling är centrala värden. Här får du möjlighet att växa i en positiv arbetsmiljö där varje individ spelar en viktig roll.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Mätning av komponenter med GOM Scan Box och Faro-armar.
* Förberedande mätning inför montering i brännkammare.
* Slutmätning av detaljer inför leverans till kund.
* Samarbete med teamet för att utveckla och förbättra arbetsprocesser.
Den vi söker:
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har en stark känsla för kvalitet. Du trivs med att arbeta systematiskt och har ett öga för detaljer. Erfarenhet av ritningsläsning är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att bidra till teamets gemensamma mål.
Vi ser gärna att du har:
* Noggrannhet och struktur i ditt arbetssätt.
* God känsla för kvalitet.
* Förmåga att arbeta systematiskt och självständigt.
* Erfarenhet av ritningsläsning (meriterande).
Om Manpower:
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi genomför urval löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
