Mätningstekniker
Peab Sverige AB / Lantmätarjobb / Stockholm Visa alla lantmätarjobb i Stockholm
2026-06-04
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Vill du vara med och bygga framtidens infrastruktur i Stockholm? Hos oss på Peab får du ett omväxlande arbete med spännande projekt, engagerade kollegor och goda möjligheter att utvecklas – både inom din roll och vidare i organisationen.
Din roll
Som mätningstekniker hos oss är du en nyckelspelare i projektteamet. Du arbetar nära platschefer, arbetsledare och hantverkare och ses som en del av arbetsledningen. Din spetskompetens inom mätteknik är avgörande för att produktionen ska flyta på smidigt och effektivt. Du ligger alltid steget före i planeringen och ansvarar för utsättning, mängdberäkning och andra mätningsarbeten.
Vår arbetsgrupp är verksam över hela Storstockholm, men har sin tyngdpunkt på norra sidan. Just nu arbetar vi med ett stort infrastrukturprojekt i Åkersberga, utbyggnation av förläggningsbyggnader på Livgardet i Kungsängen och en tunnelanslutning för spillvatten i Årsta.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Strukturerad och noggrann, med förmåga att planera och organisera ditt arbete.
Kommunikativ och samarbetsinriktad, då du har en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för hantverkarna.
Initiativtagande och kreativ, särskilt när det gäller att lösa problem i fält.
Du trivs med att vara en del av ett team och har ett naturligt driv att bidra till helheten.
Dina erfarenheter
Relevant teknisk utbildning eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
Minst 3 års praktisk erfarenhet inom mätteknik, gärna från anläggningsprojekt
B-körkort
Din utveckling hos oss
På Peab tror vi på att växa tillsammans. Här får du möjlighet att utvecklas inom din roll som mätningstekniker – men också att ta kliv mot nya utmaningar i andra roller. Vi erbjuder en stöttande arbetsmiljö där din kompetens tas tillvara och där du får möjlighet att påverka både din egen och projektens utveckling.
Ansökan
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vid frågor om tjänsten, kontakta Kim Sand, HR Partner – kim.sand@peab.se
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
hiringManager
Andreas Engström andreas.engstrom@peab.se Jobbnummer
9947724