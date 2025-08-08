Mätningsingenjör inom fotogrammetrisk detaljmätning
2025-08-08
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen av Göteborg. Vi bidrar till att skapa en hållbar stad för nuvarande och kommande generationer. Inom vårt uppdrag ryms ansvar för strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering och tillhandahållande av geografiska data. På förvaltningen arbetar cirka 450 personer.
Stadsbyggnadsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
På Stadsbyggnadsförvaltningens Geodata- och lantmäteriavdelning ansvarar vi för framställning och distribution av grundläggande geografisk information över Göteborgs stad. Vårt spännande uppdrag innebär bland annat fotogrammetrisk detaljmätning, geodetisk mätning och beräkning, kartproduktion, ajourhållning av adresser och lägenhetsregister, GIS-analyser och visualisering samt handläggning av fastighetsbildningsärenden. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort.
Till mät- och kartenheten, som består av 20 engagerade kollegor söker vi nu en mätningsingenjör som vill vara med och bidra till att ajourhålla kommunens geografiska databas med hjälp av fotogrammetri. Att uppdatera baskartan, som är en av våra huvudkartprodukter, kräver både noggrannhet och tålamod och det är där vi ser att just du kommer in med ditt bidrag.
Din främsta arbetsuppgift kommer att vara tolkning och stereokartering i flygbilder samt planering av produktionen tillsammans med dina kollegor. Även uppdatering av baskartan inför upprättande av nybyggnadskarta, grundkarta och projekteringar förekommer. Du kommer ingå i ett team om fyra personer som alla arbetar med fotogrammetri. Som mätningsingenjör inom fotogrammetrisk detaljmätning utför du uppdrag åt interna och externa beställare, framför allt inom avdelningarna på Stadsbyggnadsförvaltningen.
Du förbereder och utför dina uppgifter självständigt genom behandling av inkomna ärenden. För stereokarteringen används AutoCAD och Summit Evolution. Vår enhet är inne i en spännande utvecklingsfas och därför kan tjänsten komma att utökas så att även andra arbetsuppgifter inom kartproduktion kan förekomma.
På enheten har vi ett positivt arbetsklimat där vi arbetar tillsammans och stöttar varandra och har en hög servicegrad, vilket vi är väldigt stolta över.
Som person är du noggrann, tar stort ansvar och visar engagemang för både dina och gruppens mål och arbetsuppgifter. Du trivs både med att arbeta självständigt och i grupp och har lätt för att skapa goda relationer och bidra till ett gott arbetsklimat.
För oss är en möjlighet till flexibel arbetsmiljö viktigt och vi erbjuder arbete både på plats och på distans när arbetsuppgifterna tillåter det.Kvalifikationer
Vi söker dig med en högskoleutbildning inom mätnings- eller kartingenjörsområdet, eller med motsvarande utbildning och relevant arbetslivserfarenhet.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, särskilt inom adressprocessen i kommunal verksamhet. Även kunskaper inom mätning och kartering, bearbetning av laserdata och terrängmodeller samt fotogrammetri är av stort värde. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av program som AutoCAD och TopoCAD, samt att du har insyn i den kommunala plan- och byggprocessen.
Vi välkomnar både dig som är nyutexaminerad och dig med tidigare erfarenhet inom området.
Vi söker dig som är en ansvarsfull och noggrann person med förmåga att se helheten. Du har ett strukturerat arbetssätt och är lyhörd för både kollegors och verksamhetens behov. Samarbete är en självklar del av ditt sätt att arbeta, och du bidrar aktivt till en god arbetsmiljö.
Som en del av urvalsprocessen kommer vi att genomföra ett test av din förmåga till stereoseende din kapacitet att uppfatta djup i stereobilder. Testresultatet kommer att vägas in i den samlade bedömningen vid intervjun.
Urval sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan idag!
Inför din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
