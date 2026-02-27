Mätningsingenjör inom fotogrammetrisk detaljmätning
2026-02-27
Dina arbetsuppgifter
På Stadsbyggnadsförvaltningens Geodata- och lantmäteriavdelning ansvarar vi för framställning och tillgängliggörande av grundläggande geografisk information för Göteborgs Stad.
Vårt uppdrag omfattar bland annat fotogrammetrisk detaljmätning, geodetisk mätning och beräkning, kartproduktion, ajourhållning av adress- och lägenhetsregister, GIS-analyser och visualisering samt handläggning av fastighetsbildningsärenden. Vår verksamhet har stor betydelse både för enskilda invånare och för kommunens samhällsbyggnadsprocesser.
Till mät- och kartenheten, som består av 20 engagerade kollegor, söker vi nu en mätningsingenjör med inriktning mot fotogrammetri. I denna roll bidrar du till att ajourhålla kommunens geografiska databas genom arbete med stereokartering och tolkning i flygbilder.
Som mätningsingenjör inom fotogrammetrisk detaljmätning utför du uppdrag åt interna och externa beställare, framför allt inom avdelningarna på Stadsbyggnadsförvaltningen och ingår i ett team om fem personer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara stereokartering i flygbilder samt planering och genomförande av produktionen i nära samarbete med dina kollegor. Uppdatering av baskartan inför bland annat nybyggnadskartor, grundkartor och projekteringsunderlag ingår också i uppdraget. Arbetet kräver noggrannhet, tålamod och struktur.
Du arbetar självständigt med inkomna ärenden, från förberedelse till leverans. För stereokartering använder vi bland annat AutoCAD och Summit Evolution.
Vår verksamhet befinner sig i utveckling, vilket innebär att arbetsuppgifter och ansvar kan breddas över tid. Beroende på din erfarenhet och kompetens kan tjänsten komma att utökas till att även innefatta andra metoder för insamling av geodata, så som drönare och handhållen laserskanning.
På enheten strävar vi att ha ett positivt arbetsklimat där samarbete, kunskapsdelning och serviceanda är viktiga delar av vardagen.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och engagerad. Du trivs både med att arbeta självständigt och i grupp och har lätt för att skapa goda relationer och bidra till ett gott arbetsklimat.
Vi värdesätter flexibilitet och erbjuder möjlighet till distansarbete när verksamhet/arbetsuppgifterna tillåter det.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mätningsingenjör, kartingenjör eller motsvarande. Vi söker både dig som har erfarenhet och dig som är nyutexaminerad.
Erfarenhet av fotogrammetri, mätning och kartering, arbete i kommunal verksamhet, adress- eller bygglovsprocesser, samt kunskap om laserdata och terrängmodeller är meriterande. Även kunskaper i AutoCAD, Topocad och erfarenhet av arbete kopplat till plan- och byggprocessen ses som en fördel.
Vi söker dig som är en ansvarsfull och noggrann person med förmåga att se helheten. Du har ett strukturerat arbetssätt och är lyhörd för både kollegors och verksamhetens behov. Samarbete är en självklar del av ditt sätt att arbeta, och du bidrar aktivt till en god arbetsmiljö.
I samband med intervju genomför vi ett test av stereoseende, det vill säga din förmåga att uppfatta djup i stereobilder. Resultatet kommer att vägas in som en del av den samlade bedömningen i urvalsprocessen.Anställningsvillkor
Befattningen är eventuellt placerad i säkerhetsklass 3 vilket innebär att en säkerhetsprövning innefattande drogtest och en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Just nu renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20, där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara augusti 2026. Tills dess sitter vi i tillfälliga lokaler på centrala adresser.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen av Göteborg.
Vi skapar en hållbar stad genom vårt ansvar för strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering, tillsyn och tillhandahållande av geografiska data.
Stadsbyggnadsförvaltningen är en del av Göteborgs Stads stadsutvecklande förvaltningar. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
