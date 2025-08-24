Mätningsingenjör
Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadskontoret / GIS-jobb / Oskarshamn Visa alla gis-jobb i Oskarshamn
2025-08-24
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadskontoret i Oskarshamn
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun!Publiceringsdatum2025-08-24Arbetsuppgifter
Tjänsten ingår i en arbetsgrupp som består av mätingenjörer, karttekniker och GIS-ingenjörer. Arbetet bedrivs självständigt med stort eget ansvar tillsammans med övriga medarbetare på förvaltningen. I tjänsten ingår kontakter med medborgare, företag, entreprenörer, myndigheter och tjänstemän på anda förvaltningar.
Som mätningsingenjör på samhällsbyggnadskontoret är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ajourhållning av kommunens kartdatabas
• Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor med mera inklusive förbättringar av fastighetsgränser
• Ajourhållning och inmätning av Tekniska kontorets VA-databas
• Utföra husutstakningar och ledningsvisning
• Mäta in och upprätta projekteringsunderlag och andra specialprodukter
• Hålla sig uppdaterad vad som händer inom gps- och mätningsteknikKvalifikationer
Vi ser att du som söker har en högskoleutbildning med inriktning mot mätningsteknik och gärna lantmäteri, alternativt annat utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, exempelvis YH-utbildning inom mätningsteknik.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av Topocad, ArcGIS/ArcPRO, VA-Vanken eller CAD-program. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt god datorvana. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du som söker är utåtriktad, självständig och kan planera, strukturera och utföra ditt arbete med hög kvalité. Du är flexibel och besitter en god samarbetsförmåga där du trivs med att skapa kontakter och relationer i arbetet.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273832". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadskontoret Kontakt
Avdelningschef kart-plan och byggavdelningen
Martin Fridlund martin.fridlund@oskarshamn.se 010-356 04 40 Jobbnummer
9472823