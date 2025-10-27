Materialutvecklare till Trelleborg Mixing
2025-10-27
Om Rollen
R&D hos Trelleborg Mixing är en central utvecklingsresurs med modern lab.verksamhet där dagens och framtidens gummimaterial utvecklas. Med spetskompetenser, innovationskraft och hög problemlösningsförmåga ger vi våra kunder rätt förutsättningar för hållbara produkter.
Är du redo att sätta avtryck i framtidens materialutveckling och skapa gummiblandningar som verkligen gör skillnad? Hållbarhet är viktig för oss, du får vara en del av att utvärdera och införa nya material för att sänka vår miljöpåverkan och användning av fossil olja. Vi söker nu en engagerad kollega som delar vår passion för innovation och nytänkande inom materialutveckling. Hos oss kliver du in i en grupp av sex skickliga kollegor, där du får möjlighet att både växa och bidra med din unika kompetens. Du rapporterar direkt till vår Material Development Manager och får stor frihet i rollen - här varvas praktiskt arbete i vårt moderna laboratorium med stimulerande, administrativa inslag på kontoret.
Du får chansen att:
Utveckla och förädla recept för avancerade gummiblandningar, skräddarsydda efter kundernas specifika behov.
Vårda och förbättra befintliga materialrecept så vi alltid ligger steget före.
Delta i spännande projekt där innovation står i fokus.
Analysera, sammanställa och presentera resultat som driver verksamheten framåt.
Bli en viktig kugge i samarbeten både internt och externt, där dina insikter kring material blir avgörande.
Hos oss får du en unik möjlighet att påverka och utvecklas, samtidigt som du bidrar till lösningar som stärker såväl våra kunder som industrins framtid. Välkommen till en arbetsplats där din nyfikenhet och vilja att lära nytt verkligen uppskattas!
Din Profil
Vi ser gärna att du har akademisk utbildning inom ex.vis kemi, materialutveckling, polymera material alternativt motsvarande utbildning.
TSGF-certifiering är förstås riktigt bra, men inget krav. Kunskaper om gummi ger vi dig via Trelleborg Academy så det räknar vi inte med att du har.
Vi ser gärna att du har några års erfarenheter av liknande roll inom lab, eller R&D, men om du har rätt mind-set och ambitioner så är vi öppna för att du är i början av karriären.
Språkmässigt behöver du hantera engelska och svenska med lätthet i tal och skrift.
Viktiga personliga egenskaper är att självständigt och med initiativkraft kunna driva ditt ansvarsområde. Rollen innebär många interna och externa kontaktytor som gör att du behöver vara kommunikativ, samarbetsinriktad och en bra relationsbyggare. Du gillar sannolikt att vara analytisk och strukturerad. Nyfikenhet och stor vilja att lära nytt är viktigt, liksom hög problemlösningsförmåga.
Vi erbjuder
Vi erbjuder alltså en roll där du får jobba med prioriterade frågor med stor påverkan inom Trelleborg Group och för våra kunder. Effekten av ditt arbete bidrar till utveckling och framtida konkurrenskraft. Detta är en tjänst med stora möjligheter att göra skillnad.
Trelleborg har ett starkt varumärke som arbetsgivare och Mixing i Forsheda är en uppskattad arbetsplats. Vi erbjuder "Ett litet företag, men i ett stort sammanhang". Via bl.a. Trelleborg University ges utvecklingsmöjligheter. Du får verka i en internationell miljö med intressanta utbyten inom koncernen.
Tjänsten är placerad i Forsheda. Tjänsteresor i Sverige och internationellt förekommer i viss omfattning och är ett inspirerande inslag i rollen.
Intresserad av att bli en del i R&D-teamet och bidrar till Trelleborgs fortsatta framgång? I så fall är du välkommen med din ansökan som görs via stellaab.se senast 19 nov.
I denna rekrytering samarbetar Trelleborg Mixing Forsheda med Stella Rekrytering & Ledarskap. Mer information lämnas av Christer Johansson, 0393 - 77 99 95 och Sören Holmlind, 0515 - 128 00.
Om Företaget
Trelleborg är världsledande inom specialutvecklade polymerlösningar för nästan alla branscher i världen. Vi befinner oss där vi är i dag för att våra talanger tagit oss dit. Trelleborg har den polymertekniska spetskompetens som gör innovation och tillämpning möjlig. Vi har ett nära samarbete med ledande varumärken inom industrin för att påskynda deras utveckling och driva deras verksamhet framåt - och på vägen dit forma industrin och de framsteg som kommer att gagna mänskligheten under många spännande år framöver. Vill du bli en del av Trelleborg?
Trelleborg Mixing
