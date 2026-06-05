Materialhanterare

Eterni Sweden AB / Lagerjobb / Ystad
2026-06-05


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Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Ystad, Tomelilla, Skurup, Sjöbo, Svedala eller i hela Sverige

Brinner du för både att köra truck, hantera material och jobba med kvalitet? Då har i jobbet för dig!

MATERIALHANTERARE

Publiceringsdatum
2026-06-05

Arbetsuppgifter
Till vår kund söker vi nu en noggrann och engagerad medarbetare som vill kombinera praktiskt arbete i produktionen med administrativa och kvalitetsrelaterade uppgifter. Tjänsten passar dig som trivs i en varierad roll där både fysisk arbetsinsats och hög precision är viktiga delar av vardagen.
Rollen består till största delen av arbete vid sorteringsbandet och materialhantering i produktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

Arbete vid sorteringsbandet (cirka 80 % av tjänsten)

Klippning och hantering av kabel med hjälp av maskin

Sortering och kvalitetskontroll av material

Kabelanalys och registrering av olika kabelsorter (cirka 20 % av tjänsten)

Vägning, skalning och dokumentation av kabelmaterial

Registrering av information i företagets kabelbibliotek

Vid behov stötta verksamheten genom att köra maskiner och ersätta kollegor vid frånvaro

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett högt kvalitetstänk. Du är inte rädd för att ta i när det behövs och trivs med att kombinera praktiskt arbete med administrativa uppgifter.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:

Truckkort (krav)

Erfarenhet av truckkörning

God maskinvana

God datorvana och förmåga att dokumentera information korrekt

God fysik och förmåga att arbeta i en aktiv produktionsmiljö

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

Hjullastare

Grävmaskin

Arbete inom industri-, produktions- eller återvinningsverksamhet

Som person är du strukturerad, samvetsgrann och har ett öga för detaljer. Du förstår vikten av att arbetet utförs korrekt och bidrar aktivt till en säker och effektiv arbetsmiljö.


OM TJÄNSTEN

Tjänsten är en inhyrning där du blir anställd som konsult via Eterni Sweden AB. Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda till ständig eftermiddag, men dagtid kan förekomma under vissa perioder. För rätt person finns goda möjligheter att efter sex månader få en direktanställning hos kundföretaget.

ÖVRIG INFORMATION

Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mohned Fawzi på Mohned.Fawzi@eterni.se.
Plats: Hörby

Start: Snarast eller enligt ök.

Arbetstider: Dagtid måndag till torsdag 07-00.16.15, fredag 07.00-14.45

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
271 00  YSTAD

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Mohned Fawzi
mohned.fawzi@eterni.se

Jobbnummer
9950849

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