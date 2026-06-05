Materialhanterare
Eterni Sweden AB / Lagerjobb / Ystad Visa alla lagerjobb i Ystad
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Brinner du för både att köra truck, hantera material och jobba med kvalitet? Då har i jobbet för dig!
MATERIALHANTERARE Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Till vår kund söker vi nu en noggrann och engagerad medarbetare som vill kombinera praktiskt arbete i produktionen med administrativa och kvalitetsrelaterade uppgifter. Tjänsten passar dig som trivs i en varierad roll där både fysisk arbetsinsats och hög precision är viktiga delar av vardagen.
Rollen består till största delen av arbete vid sorteringsbandet och materialhantering i produktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Arbete vid sorteringsbandet (cirka 80 % av tjänsten)
Klippning och hantering av kabel med hjälp av maskin
Sortering och kvalitetskontroll av material
Kabelanalys och registrering av olika kabelsorter (cirka 20 % av tjänsten)
Vägning, skalning och dokumentation av kabelmaterial
Registrering av information i företagets kabelbibliotek
Vid behov stötta verksamheten genom att köra maskiner och ersätta kollegor vid frånvaro
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett högt kvalitetstänk. Du är inte rädd för att ta i när det behövs och trivs med att kombinera praktiskt arbete med administrativa uppgifter.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Truckkort (krav)
Erfarenhet av truckkörning
God maskinvana
God datorvana och förmåga att dokumentera information korrekt
God fysik och förmåga att arbeta i en aktiv produktionsmiljö
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Hjullastare
Grävmaskin
Arbete inom industri-, produktions- eller återvinningsverksamhet
Som person är du strukturerad, samvetsgrann och har ett öga för detaljer. Du förstår vikten av att arbetet utförs korrekt och bidrar aktivt till en säker och effektiv arbetsmiljö.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en inhyrning där du blir anställd som konsult via Eterni Sweden AB. Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda till ständig eftermiddag, men dagtid kan förekomma under vissa perioder. För rätt person finns goda möjligheter att efter sex månader få en direktanställning hos kundföretaget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mohned Fawzi på Mohned.Fawzi@eterni.se
.
Plats: Hörby
Start: Snarast eller enligt ök.
Arbetstider: Dagtid måndag till torsdag 07-00.16.15, fredag 07.00-14.45
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
271 00 YSTAD Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Mohned Fawzi mohned.fawzi@eterni.se Jobbnummer
9950849