Mätartekniker kat 1
Uniflex AB / Installationselektrikerjobb / Örebro Visa alla installationselektrikerjobb i Örebro
2025-09-22
Mätartekniker Kat 1 - Örebro
Vill du vara en viktig del av Sveriges elektrifiering? Nu söker vi flera nya kollegor till vårt team!
Är du en teknikintresserad person som trivs med självständigt arbete, kundkontakt och att se resultatet av ditt arbete direkt? Perfekt! Vi söker nu flera engagerade mätartekniker (kategori 1) till vårt växande team med placering i Örebro. Tjänsten passar dig som vill kombinera teknik med praktiskt arbete ute i fält - och som vill utvecklas inom ett framtidssäkert område.
Vad innebär rollen?
Som mätartekniker kat 1 arbetar du med kontroll och kvalitetssäkring av elmätarinstallationer hos både privatpersoner och företag. Du kommer att:
Utföra tekniska kontroller av redan installerade elmätare (kategori 1)
Identifiera och åtgärda eventuella installationsfel
Dokumentera arbetet digitalt enligt företagets rutiner
Arbeta kundnära med professionellt bemötande
Du får egen servicebil och planerar dina arbetsdagar självständigt, men du är aldrig ensam - du har ett kompetent team i ryggen med kollegor, teamledare och projektledning som stöttar dig. Vid vissa placeringar finns även möjlighet till hemstationering, vilket innebär att du utgår från ditt hem direkt till första uppdraget.
Vi erbjuder dig:
Grundlig teoretisk och praktisk utbildning innan du startar i fält
En roll med mycket självständighet och ansvar
En trygg anställning i ett väletablerat företag
Servicebil, verktyg, arbetskläder och modern digital utrustning
Stöttning av ett engagerat team och en erfaren arbetsledning
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som är:
Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad
Självgående men också en god lagspelare
Serviceinriktad och har lätt för att kommunicera med olika människor
Ansvarsfull och trygg i din yrkesroll
B-körkort
Gymnasieutbildning (gärna inom el/teknik) eller likvärdig YH-utbildning
Grundläggande tekniskt intresse och vana att arbeta praktiskt
Meriterande:
Utbildning inom EBR ESA (Elektriskt arbete)
EBR Diplomerad mätarmontör
Erfarenhet av arbete med elmätare kategori 1
Tidigare arbete inom el, installation, felsökning eller energibranschen
Placering:
Tjänster finns i både Stockholm och Örebro men denna ansökan gäller ÖREBRO
Start:
Enligt överenskommelse - urval sker löpande
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan med CV och gärna ett personligt brev där du berättar varför du är rätt person för jobbet. Vi ser fram emot att höra från dig!
