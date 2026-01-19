Masterdata manager till Örebro kommun
Vill du spela en viktig roll i att stärka Örebro kommuns datadrivna utveckling? Hos oss får du vara med och forma hur kommunen använder, förvaltar och kvalitetssäkrar sin grunddata - en avgörande förutsättning för att skapa en enhetlig och tillförlitlig informationsförsörjning.
Om tjänsten
Som masterdata manager ansvarar du för att säkerställa en strukturerad, kvalitetssäkrad och långsiktigt hållbar hantering av kommunens grunddata. Rollen är central i att etablera, förvalta och vidareutveckla grunddatadomäner. Du fungerar som koordinator för masterdatafrågor över hela organisationen. Du arbetar både strategiskt och operativt med att utveckla, förvalta och samordna kommunens datadomäner i MDM.
I uppdraget ingår att säkerställa att metadata, attribut, datamodeller och datakvalitet är aktuella och används på ett enhetligt sätt i hela kommunen. Du bidrar till att etablera och vidareutveckla styrning, standarder och processer för hur grunddata hanteras genom hela sin livscykel - från skapande till användning och pensionering.
Du blir en viktig kontaktpunkt i organisationen när det gäller frågor om grunddata, och du stödjer verksamheterna i att förstå, tolka och använda gemensamma definitioner och modeller. Du kommer också att driva utveckling genom att initiera införande av nya datadomäner och informationsobjekt när behov uppstår utifrån verksamhetens strategiska mål.
Exempel på arbetsuppgifter:
• förvalta och uppdatera befintliga datadomäner i MDM samt identifiera och åtgärda datakvalitetsbrister
• initiera och driva införande av nya grunddatadomäner, informationsobjekt och attribut
• dokumentera och underhålla begreppsmodeller, metadata och attributdefinitioner
• definiera och kommunicera standarder, riktlinjer och processer för hantering av grunddata
• samordna masterdataaktiviteter och säkerställa att grunddata används konsekvent i hela kommunen
• följa upp, validera och rapportera datakvalitet, avvikelser och risker
• hantera ändringsärenden och koordinera med verksamheten kring konsekvenser av förändringar
• stödja intressenter i tolkning och användning av grunddata och bidra till kontinuerlig förbättring
Om arbetsplatsen
Informationsförsörjnings- och digitaliseringsavdelningen är navet i Örebro kommuns digitala utveckling. Vi arbetar kommunövergripande för att säkerställa effektiva, tillförlitliga och innovativa digitala lösningar för alla våra verksamheter. Här hittar du en avdelning som vill att kulturen präglas av nytänkande, samverkan och kraften att gå från idé till resultat. Denna tjänst är placerad på utvecklingsenheten.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som masterdata manager ser vi att du arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Du har förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Eftersom du kommer samarbeta och stötta olika parter/verksamheter ser vi att du har förmågan att anpassar ditt sätt att kommunicera med mottagare, och att du kan tala till både små och stora grupper,
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• akademisk examen om minst 180 hp inom systemvetenskap, informatik, datavetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av arbete med masterdata och/eller informationshantering i större organisation
• erfarenhet från process-/livscykelhantering av data (från skapande till användning)
• kunskap om MDM-principer (golden record, källdatakoncept, datakvalitet, domänmodeller)
Meriterande:
• erfarenhet av Masterdata Management-program eller liknande initiativ - strategiskt och operativt
• erfarenhet av att upprätta och implementera processer för masterdata under hela livscykeln
• erfarenhet av att införa och arbeta med datadefinitioner och datavalideringsregler
• kunskap om dataskydd och personuppgiftslagstiftning (t.ex. GDPR)
• kunskap om att definiera och dokumentera attribut, metadata och semantik, samt omsätta informationsmodeller till praktisk användning i systemförvaltning och integrationer
• kunskap om informationsstyrning, standarder, datastandarder och datastyrningTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Sista ansökningsdag är 9 februari.
Sista ansökningsdag är 9 februari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
