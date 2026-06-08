Kvinna i Vallentuna
NÄRA AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vallentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vallentuna
2026-06-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NÄRA AB i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande.
Vem är kunden?
Vår kund som är en ung kvinna med Cerebral Pares och Epilepsi boendes i Vallentuna söker nu en kvinnlig personlig assistent. Det finns en viss flexibilitet gällande schemat och möjlighet till fasta pass. Detta är ett jobb som går utmärkt att kombinera med en annan sysselsättning.
Hon tycker mycket om att bland annat pyssla, bada, träna och att läsa. På dagarna går hon på daglig verksamhet. Vi tror att du som söker tjänsten är ansvarsfull, vänlig och pedagogiskt, du har också förmåga att följa rutiner.
Vem är du?
Störst vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet och samarbetsförmåga. Vi rekryterar löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
KRAV:
Du måste vara simkunnig och bekväm med att bada (du kommer följa med kunden och stötta henne)
B-Körkort för manuell bil
Vad är det för tjänst?
Just nu söker vi dig som kan arbeta extra under följande tider under veckan (möjlighet till fasta pass finns):
Tisdag kl. 15.15-20
Onsdag kl. 14.45-20
Torsdag kl. 15.15-20
Varannan lördag kl. 10-18 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NÄRA AB
(org.nr 556500-9916)
115 50 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Rekrytering NÄRA arbeta@nara.nu 08-511 744 40 Jobbnummer
9952396