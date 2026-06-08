Teknisk officer till Uppland och Västmanlandsgruppen
Försvarsmakten / Militärjobb / Enköping Visa alla militärjobb i Enköping
2026-06-08
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Värdesätter du ömsesidigt förtroende och önskar både ett eget ansvar såväl som goda möjligheter till kompetensutveckling? Då kan rollen som Teknisk officer vara något för dig.
Om enheten
Uppland och Västmanlandsgruppen (UVG) främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera 2 Hemvärnsbataljoner i Uppland och Västmanland.. Utöver det stödjer UVG verksamhet via de frivilliga organisationerna i Uppland och Västmanland samt är beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.
UVG är en del av Mellersta Militärregionen (MR M) och är grupperad i Enköping på Lednings Regementet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som teknisk officer ansvarar du för genomförandet av den tekniska tjänsten, arbetsledning, planeringoch uppföljning. I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår att:
Upprätta underhållsplan.
Bevaka, beställa, genomföra och dokumentera åtgärder enligt teknisk order samt förebyggande och avhjälpande underhåll enligt underhållsplanen.
Utveckla bataljonens personal, främst avseende handhavande med den tekniska utrustningen.
Ansvara för utvecklings- samt vidmakthållande arbete inom egen fackkunskap.
Delta i övning som instruktör och teknisk hjälp.
Planera och genomföra utbildningar och elsäkerhetsärenden
Vidmakthålla egen fysisk prestationsförmåga enligt FMFYS nivå.
Utveckla samt vidmakthålla personlig förmåga.
Stödja chef med tilldelade uppgifter.
Uppgifter i enhetens dagliga arbete.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
SOU
OR 6
Körkort lägst klass C
Militärt förarbevis
God datorvana
Goda kunskaper i PRIO och LIFTDina personliga egenskaper
På Uppland och Västmanlandsgruppen jobbar vi tillsammans för att nå våra mål, det innebär att du behöver vara både ansvarstagande och en lagspelare. För att lyckas i din roll krävs att du är noggrann, strukturerad, analytisk, samarbetsvillig och strävar efter att utvecklas. Du har också hög integritet och du kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Arbetsbelastningen kan emellanåt vara hög så det kräver att du klarar av att jobba i ett högt tempo och parallellt med flera saker samtidigt.
På den tekniska sidan i logistiksektionen finns även en teknisk handläggare som kommer vara till stor hjälp.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Körkort BE CE D
Kunskaper och erfarenheter av bv206, TGB 11-30, PB8 m.m.
SOU Teknisk tjänst
Övrigt
Anställningsform: Specialistofficer. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Vid frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen kontaktar du rekryterande chef Peter Hübner som nås via växeln 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO – Christer Lindberg
SEKO – Anna Löfgren
OFRO – Thomas Marcusson
OFRS – Örjan Jansson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 26-09-15. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 81 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9952410