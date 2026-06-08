Provningsingenjör/Provningsledare - systemprovning inom Ground Combat!
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-06-08
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vår verksamhet är i ett expansivt skede, vi söker med anledning av det en erfaren ingenjör som primärt skall jobba med systemprovning hos oss på verifieringssektionen inom Ground Combats utvecklingsenhet.
De produkter vi primärt arbetar med är Saab's 84mm familjer, NLAW samt kommande autonoma vapensystem, bla drönare/UAV.
Primära arbetsuppgifter som ingår i tjänsten:
genomförande av verifiering, delsystemutprovning och systemutprovning.
genomförande av utvecklingsprovning, t.ex skjutprovning och miljöprovning.
provledning.
Arbetet genomförs till del utomhus. Dessutom kan också följande arbetsuppgifter ingå:
Möjlighet till delprojekt-/projektledning inom vårt område.
Systemarbete - verifiering.
Metodikarbete verifiering och test.Publiceringsdatum2026-06-08Profil
Vi ser gärna att du är en erfaren och praktiskt lagd ingenjör med kunskaper inom något eller några av följande områden: mekanik, elektronik, mätteknik eller utvecklingsprovning. Vi värdesätter erfarenhet högt och ser därför civilingenjör, högskoleingenjör och gymnasieingenjör med erfarenhet som likvärdiga bakgrunder.
För att lyckas i tjänsten är du van att ta egna initiativ och trivs i en ledande eller drivande roll. Du är utåtriktad och uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Vidare har du en god analytisk förmåga, arbetar strukturerat och noggrant samt uppskattar omväxlande arbetsuppgifter, både självständigt och i samarbete med andra.
Erfarenhet av provledning och/eller projektledning är meriterande.
Arbetet kan medföra resor både nationellt och internationellt. Din arbetsplats och ditt kontor är placerat i Karlskoga.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. På grund av semesterperioden kan återkoppling och nästa steg i rekryteringsprocessen ta längre tid än vanligt. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande, men slutgiltig återkoppling kan komma att ske först i slutet av augusti. Tack för din förståelse och ditt intresse för tjänsten.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab AB Kontakt
Contact
Saab AB lisa.hager@saabgroup.com Jobbnummer
9952397