Tandsköterskor till Folktandvården Rättvik
Region Dalarna - Folktandvården / Tandsköterskejobb / Rättvik Visa alla tandsköterskejobb i Rättvik
2026-06-08
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Folktandvården Region Dalarnas vision är att erbjuda Sveriges bästa tandvård med de stoltaste medarbetarna. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett framsynt ledarskap. Våra värderingar - öppenhet, respekt och ansvar - ska prägla hela verksamheten. Folktandvården Region Dalarna har 20 allmäntandvårdskliniker och specialisttandvård inom samtliga specialiteter. Vi bedriver sjukhustandvård, egen tandteknisk verksamhet och har även en folkhälsofunktion som arbetar för att utöka kunskapen kring munhälsa och satsar på förebyggande tandvård.
Vi söker nu två tandsköterskor till vår klinik i Rättvik!
Rättvik ligger vackert vid sjön Siljan och kommunen kan erbjuda många aktiviteter både under vinter och sommarhalvåret som tex vandring, skidåkning, skridskoåkning, bad, motionssim, gym, relax och workout. I kommunen finns både stora och små företag. Vi har också mycket bra tåg förbindelser till bland annat Stockholm och Arlanda.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
På Folktandvården Rättvik arbetar idag tandläkare, hygienist, tandsköterskor, kliniksamordnare och verksamhetschef. Vi arbetar helt digitalt i vårt journalsystem (T4) samt med röntgen och avtryckskanner. Vi arbetar gärna i teamtandvård.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och omfatta bland annat:
Assistera vid behandlingar
Boka patienter
Sterilarbete
Möjlighet till eget patientarbeteKvalifikationerKvalifikationer
Fullgjord tandsköterskeutbildning
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du arbetar bra tillsammans med andra människor och kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört och smidigt sätt. Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet samt att det är självklart att göra patienten delaktig i möjliga behandlingsalternativ. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid en god introduktion. Hör gärna av dig om du har frågor eller vill komma och se hur vi har det!
Folktandvården Dalarna samarbetar med andra arbetsgivare i länet angående medflyttarfrågor genom Rekryteringslots. Rekryteringslots fungerar som stöd och lots för din medflyttande partner, så att hen också hittar ett passande jobb i er nya hemmaregion. För ytterligare information se www.rekryteringslots.se
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV:2026:040". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Folktandvården Kontakt
Klinikchef
Jenny Albinsson Jenny.Albinsson@regiondalarna.se 0241-498591 Jobbnummer
9952405