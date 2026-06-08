Automationsingenjör till Gleco i Åstorp
Roi Rekrytering Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Åstorp Visa alla maskiningenjörsjobb i Åstorp
2026-06-08
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Vill du arbeta i en tekniskt bred roll där du får kombinera programmering, automation och problemlösning i spännande projekt världen över?
Är du en Automationsingenjör som divs av variation, utveckling och möjligheten att arbeta med allt från robotlösningar till kompletta automationsanläggningar? Då kan detta vara rätt nästa steg för dig.
Vi på Gleco söker nu en erfaren Automationsingenjör som vill bli en del av ett kompetent och sammansvetsat team där man hjälper varandra, utvecklas tillsammans och arbetar med stor teknisk bredd.
Detta innebär rollen!
Hos Gleco får du möjlighet att arbeta i en varierande roll där ingen dag är den andra lik. Här blir du en del av ett erfaret team bestående av fem Automationsingenjörer som tillsammans arbetar med allt från specialmaskiner och robotlösningar till avancerade automationsprojekt inom flera olika branscher. Teamet präglas av samarbete, kunskapsdelning och en prestigelös kultur där man hjälper varandra, utvecklas tillsammans och samtidigt driver sina egna projekt framåt.
I rollen arbetar du i olika projektteam där du samarbetar nära projektledare, elkonstruktörer, elektriker och övriga automationsingenjörer genom hela projektprocessen – från idé och programmering till driftsättning ute hos kund. Det nära samarbetet mellan avdelningarna skapar en dynamisk vardag där man tillsammans hittar lösningar och driver projekten framåt.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Projektarbete från idé till driftsättning
Utveckling av automationslösningar och PLC-programmering
HMI och SCADA
Programmering och integration av robot- och visionsystem
Optimering och vidareutveckling av befintliga system
Driftsättning och support ute hos kund
Nära samarbete i projektteam med flera olika kompetensområden
Tack vare den stora variationen i projekten får du kontinuerligt möjlighet att bredda din tekniska kompetens och utmanas i nya tekniker och lösningar. Hos Gleco erbjuds du dessutom en arbetsplats med korta beslutsvägar, hög teknisk kompetens och en stark entreprenörsanda där idéer och initiativ uppskattas.
Arbetet är huvudsakligen förlagt i Åstorp, men resor och driftsättningar hos kunder förekommer som en naturlig och utvecklande del av rollen.
Känner du igen dig?
Du är en person som drivs av teknik, problemlösning och utveckling. Du gillar variationen i att arbeta med olika typer av projekt och uppskattar en miljö där man får ta ansvar, tänka kreativt och bidra med egna idéer. För att trivas hos Gleco tror vi att du är prestigelös, samarbetsorienterad och tycker om att dela kunskap med andra. Samtidigt är du självgående och trygg i att driva dina egna projekt framåt. Du uppskattar också att arbeta i en verksamhet där beslutsvägarna är korta och där man tillsammans bygger lösningar som faktiskt gör skillnad ute hos kund.
För att lyckas i rollen ska du ha med dig detta!
God teknisk förståelse och vana att arbeta projektbaserat
Erfarenhet av PLC-programmering
God erfarenhet av Siemens och Mitsubishi
Kunskap inom HMI och SCADA
Erfarenhet av driftsättning och felsökning
B-körkort
Svenska och engelska i tal och skrift
Om Gleco
Gleco är ett specialiserat teknikbolag inom el och industriell automation med säte i Åstorp. Bolaget hjälper tillverkande industri att effektivisera sin produktion genom smarta automationslösningar – från maskiner, linjer, robotceller och styrsystem till service, underhåll och vidareutveckling av befintliga anläggningar.
Verksamheten bygger på en nära dialog med kunden, där fokus ligger på att förstå behovet och leverera lösningar som fungerar i praktiken. Kombinationen av teknisk kompetens och operativ närvaro gör att Gleco ofta blir en långsiktig partner till sina kunder, snarare än en enskild leverantör.
Bolaget har idag ett 20-tal medarbetare omsätter ca 50 miljoner och präglas av ett starkt entreprenöriellt driv, korta beslutsvägar och en kultur där teknik och affär går hand i hand.
Gleco är en del av industrigruppen Opima som förvärvar och utvecklar bolag inom tillverkning, underhåll och automation i Norden. Gruppen består av självständiga bolag med spetskompetens inom sitt respektive område. Genom samverkan emellan bolagen kan vi erbjuda såväl enskilda tjänster som skräddarsydda helhetslösningar.
Läs mer om Gleco här
Läs mer om Opima här
Sök rollen redan idag!
Du är varmt välkommen att ladda upp ditt CV, alternativt med din LinkedIn URL innan sista ansökningsdag 31/6 2026. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan då rollen kan tillsättas tidigare.
Vi tar inte emot personliga brev. Istället får utvalda relevanta kandidater ett frågeformulär med samma frågor för att säkerställa lika möjligheter.
I denna rekrytering samarbetar Gleco med ROI Rekrytering. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Lina Friberg på lina.friberg@roirekrytering.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248)
Vallbogatan 1 (visa karta
)
265 31 ÅSTORP Arbetsplats
Gleco AB Kontakt
Lina Friberg lina.friberg@roirekrytering.se 0732331190 Jobbnummer
9952403