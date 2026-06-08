PTP-psykolog WeMind psykiatri Jakobsberg
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2026-06-08
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Vill du arbeta med evidensbaserad psykiatri där din kompetens verkligen gör skillnad?
Hos oss får du en nyckelroll i specialistpsykiatrin, där varje patientmöte är en chans att göra skillnad. I vårt engagerade multiprofessionella team arbetar du med struktur, kvalitet och evidensbaserad vård – där din kompetens både utvecklar vården och skapar bästa möjliga resultat för patienterna.
Att jobba som PTP Psykolog på WeMind
Vi söker nu en PTP psykolog med ett intresse för det mångfasetterade uppdrag det är att arbeta inom psykiatrin. WeMind lägger stor vikt vid empiri och evidensbaserad behandling och psykologens roll är central i arbetet med att garantera våra patienter evidensbaserade vårdprocesser och regelbunden uppföljning. Träffa våra PTP-psykologer.
Som PTP psykolog på denna tjänst kommer du att i första hand arbeta med neuropsykiatrisk utredning men även behandling och utredning under handledning av erfaren psykolog. Bedömning görs som en del av basutredningar för patienter som är nya på mottagningen men också inför patienters deltagande i olika typer av insatser och i samband med förnyad vårdplanering. Psykologisk behandling är en mycket viktig del av uppdraget och innefattar alltifrån kortare psykoedukativa insatser i grupp till längre och mer intensiva individuella KBT-behandlingar vid svåra psykiatriska tillstånd.
En del av arbetet innebär att arbeta i team och ha nära samarbete med övriga yrkesgrupper.
Utanför det kliniska arbetet får du som PTP ägna tid åt övrigt psykologiskt arbete som till exempel att arbeta med utvärdering och utveckla arbetssätt och processer på mottagningen.
Som PTP-psykolog erbjuder vi dig
Möjlighet att lära och utveckla dina kunskaper i att göra psykiatriska bedömningar och utredningar för att bli skicklig på behandling av det breda spektrum av diagnoser vi behandlar
Handledning av erfaren och engagerad psykolog
Att från start uppleva att du ingår i arbetsgruppen med mycket kunskap och engagemang
Möjlighet att göra studiebesök på andra psykiatriska verksamheter
WeMinds strukturerade och väl utarbetade PTP-program som kompletterar Region Stockholms PTP-program
Din nya arbetsplats
WeMind Jakobsberg är en öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatri som ligger på Jakobsbergs sjukhus. Du får kollegor som värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och en god arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig
Trygg anställning med kollektivavtal och försäkringar
Friskvårdsbidrag via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden kompetensutveckling
Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt
Vi tror på ett nära och aktivt ledarskap, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du både känner dig trygg och stimulerad. Och ja – vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig
Intresse för neuropsykiatriska utredningar
PTP psykolog med KBT inriktning och intresse för att jobba inom psykiatrin
Bekväm med svenska i tal och skrift
Vi söker dig som delar vårt intresse för utveckling och evidens. Du är flexibel och lyhörd och är van att arbeta självständigt. Du trivs med att ta initiativ och att utveckla arbetet framåt, samtidigt som du värdesätter delaktighet och samarbete samt tycker det är viktigt med den sociala arbetsmiljön och teamkänslan.
Du vill arbeta brett inom psykiatrin och trivs med struktur, evidens och systematisk uppföljning. Du arbetar självständigt, tar behandlingsansvar och planerar samt organiserar ditt arbete väl. Samtidigt värdesätter du samarbete, bidrar aktivt med din kompetens och vill vara med och utveckla verksamheten i en lärande och stödjande arbetsmiljö.
Praktisk information
Visstidsanställning 1 år
Omfattning 100%, eller enligt överenskommelse
Placering Jakobsberg
Tillträde enligt överenskommelse
Kontroll av belastningsregister sker före beslut om anställning.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2026. Urval sker löpande.
För frågor är du varmt välkommen att kontakta: Anna Fahlgren, enhetschef, på anna.fahlgren@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss. Varmt välkommen med din ansökan! Anna Fahlgren
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7850605-2041296". Arbetsgivare WeMind AB
(org.nr 556720-3798), https://jobb.wemind.se
Birgittavägen 4A (visa karta
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177 31 JÄRFÄLLA Arbetsplats
WeMind Jobbnummer
9952417