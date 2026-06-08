Personlig assistent till självgående och skojfrisk man i Öjebyn.
Piteå Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Piteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Piteå
2026-06-08
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Vi finns till för de medborgare som är under 66 år och som behöver stöd i sin sociala situation på grund av utvecklingsstörning eller funktionsnedsättning. Vårt arbete är viktigt eftersom vi varje dag bidrar till att ge människor en bra livssituation utifrån just deras förutsättningar. Vi hoppas du också vill vara med och bidra! Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent stödjer du personen i hemmet och utgår från brukarens behov och önskemål. Arbetsuppgifterna innebär bl.a. praktiska sysslor, personlig omvårdnad, medicinska insatser, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Du ska vara det stöd som brukaren behöver för att så långt som möjligt vara delaktig i alla aktiviteter samt medverka till att brukaren har en bra livssituation.
Ärendet
Vi söker en trygg, empatisk och tydlig personlig assistent till en självgående skojfrisk medelålders man med autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Han är en glad person med mycket humor och uppskattar att få dela skratt och glädje med människorna omkring sig. För att trivas och må bra behöver han en assistent som kan skapa struktur, vara lugn i sitt bemötande och ge tydligt stöd i vardagen. Behovet av stöd varierar utifrån dagsform, men omfattar hjälp med de flesta moment i den dagliga livsföringen. På fritiden tycker han om att åka bil, gå på promenader, titta på TV och fika tillsammans med sina assistenter. Han tycker också om att sjunga och skoja, och har ofta nära till skratt. Ibland kan han behöva stöd i att hitta balans och hjälp att bromsa när energin tar över. Han har en daglig verksamhet som är en viktig del av hans vardag. Där behöver han stöd, uppmuntran och motivation för att komma i väg och känna sig trygg i rutinerna kring dagen.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en slutförd utbildning från omvårdnadsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller 1-årig personlig assistansutbildning. Sökande med annan utbildning eller erfarenhetsbakgrund som arbetsgivaren bedömer som likvärdig kan bli aktuell för anställning. Du har goda kunskaper i det svenska språket såväl skriftligt som muntligt. Arbetet ska präglas av ett pedagogiskt och lågaffektivt förhållningssätt för att stödja brukaren att behålla och utveckla sina färdigheter. Vi söker dig som är tålmodig, lyhörd och har förmågan att möta personen bakom funktionsnedsättningen. Du ser värdet i att bygga en trygg relation och vill bidra till en meningsfull, rolig och innehållsrik vardag. Vi ser även att du är social, lyhörd och drivande i aktiviteter med brukaren samt har lätt för att samarbeta då dubbelbemanning finns. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser.
Arbetet som personlig assistent ställer krav på god fysisk i form av styrka, kondition och rörlighet. Eftersom arbetet ställer krav på dokumentation är det önskvärt om du har god datavana. Vi ser gärna att du har B-körkort och tillgång till bil.
Mer om tjänsten
Tillsvidare tjänst med sysselsättningsgrad om 89,48%. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Tillträde i augusti eller enligt överenskommelse.
Heltidsanställning kan erbjudas. Du arbetar då i huvudsak i detta ärende men kan behöva göra arbetstid i andra ärenden/verksamheter där behov finns. Detta förutsätter att du kan ta dig med egen bil till arbetsplatsen du tillfälligt ska arbeta på. Reseersättning utgår enligt avtal för resor i tjänsten.
För anställning som personlig assistent krävs utdrag ur följande belastningsregister:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-21.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Jag som blir din chef heter Ann-Charlotte Bergman. Som enhetschef leder jag med tillit och samverkan. Jag finns nära när det behövs, men ger också stort utrymme för eget ansvar, att förankra och testa nya arbetssätt, tankar och idéer tillsammans med arbetslaget. Jag tror på oss som lagspelare, att vi tillsammans skapar resultat och god levnadsstandard för brukaren samt en god arbetsmiljö där samarbete, trivsel och arbetsglädje är grundförutsättningar för att lyckas. Jag värdesätter engagemang, nyfikenhet och viljan att utvecklas tillsammans och vill att du ska känna arbetsglädje, stolthet och motivation i din vardag hos oss.
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för pitebornahttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
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- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Enhetschef
Ann-Charlotte Bergman ann-charlotte.bergman@pitea.se +46911696550 Jobbnummer
9952395