massörmassage therapist
2025-08-25
Vi söker erfaren massör
Vi letar efter en skicklig och passionerad massör som vill bli en del av vårt team!
Erfarenhet av massage, bekant med olika tekniker (t.ex. klassisk massage, thaimassage, aromamassage)
Noggrann och skicklig, med fokus på kundupplevelsen
God servicekänsla
Ansvarsfull, ordningsam och punktlig
Vi erbjuder:
En bekväm och professionell arbetsmiljö
Konkurrenskraftig lön och provision
Möjligheter till utbildning och karriärutveckling
Ett vänligt och harmoniskt team
Du kan också skicka ett meddelande eller ringa för att ansöka.
Älskar du massage och vill visa din expertis? Välkommen att ansöka!
We are looking for an experienced massage therapist
We are seeking a skilled and passionate massage therapist to join our team!
Requirements:
Experience in massage, familiar with different techniques (e.g., Swedish massage, Thai massage, aromatherapy)
Skilled and precise, with focus on providing an excellent client experience
Strong customer service mindset
Responsible, organized, and punctual
We offer:
A comfortable and professional work environment
Competitive salary and commission
Opportunities for training and career development
A friendly and harmonious team
You can also send a message or call to apply.
Do you love massage and want to showcase your expertise? Welcome to apply!
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: abc0736662289@gmail.com Arbetsgivare S Prettify AB
Sankt Eriksgatan 99
113 31 STOCKHOLM
selina guo abc0736662289@gmail.com 0736662289
