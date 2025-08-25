massörmassage therapist

S Prettify AB / Hälsojobb / Stockholm
2025-08-25


Vi söker erfaren massör
Vi letar efter en skicklig och passionerad massör som vill bli en del av vårt team!

Publiceringsdatum
2025-08-25

Kvalifikationer
Erfarenhet av massage, bekant med olika tekniker (t.ex. klassisk massage, thaimassage, aromamassage)

Noggrann och skicklig, med fokus på kundupplevelsen

God servicekänsla

Ansvarsfull, ordningsam och punktlig

Vi erbjuder:
En bekväm och professionell arbetsmiljö

Konkurrenskraftig lön och provision

Möjligheter till utbildning och karriärutveckling

Ett vänligt och harmoniskt team

Du kan också skicka ett meddelande eller ringa för att ansöka.
Älskar du massage och vill visa din expertis? Välkommen att ansöka!

We are looking for an experienced massage therapist
We are seeking a skilled and passionate massage therapist to join our team!
Requirements:
Experience in massage, familiar with different techniques (e.g., Swedish massage, Thai massage, aromatherapy)

Skilled and precise, with focus on providing an excellent client experience

Strong customer service mindset

Responsible, organized, and punctual

We offer:
A comfortable and professional work environment

Competitive salary and commission

Opportunities for training and career development

A friendly and harmonious team

You can also send a message or call to apply.
Do you love massage and want to showcase your expertise? Welcome to apply!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: abc0736662289@gmail.com

Arbetsgivare
S Prettify AB (org.nr 559400-8160)
Sankt Eriksgatan 99 (visa karta)
113 31  STOCKHOLM

Kontakt
selina guo
abc0736662289@gmail.com
0736662289

Jobbnummer
9475227

