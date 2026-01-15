Massageterapeut sökes
2026-01-15
Vi på HälsoCentrum i Karlstad AB söker en medarbetare!
Våra massörer är idag fullbokade och vi söker därför dig som är utbildad massör inom klassisk massage. Dina arbetsuppgifter är de sedvanliga som kan förväntas av en massör.
Kvalifikationer: Det är ett krav att du som söker är utbildad massör inom klassisk massage. Meriterande är om du är certifierad av Branschrådet Svensk Massage.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Utöver din goda kompetens inom massage önskar vi att du är serviceinriktad, social, självgående, flexibel och ansvarstagande. Goda kunskaper i svenska krävs då vi har mycket kundkontakter.
Vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi söker någon som kan börja omgående, för vi har fler patienter än vi klarar av! Det blir "först till kvarn" för den som har rätt kompetens och rätt personlighet.
Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: borje@halsocentrum.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Massör".
(org.nr 556614-9943)
Våxnäsgatan 10
653 40 KARLSTAD
