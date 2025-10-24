Massageterapeut/Kroppsterapeut

Örtoteket Sverige AB / Hälsojobb / Kalmar
2025-10-24


Visa alla hälsojobb i Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Nybro, Torsås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Örtoteket Sverige AB i Kalmar

Publiceringsdatum
2025-10-24

Om företaget
Örtoteket Studio är en plats för återhämtning och helande på djupet.
Vi erbjuder behandlingar med fokus på kropp, nervsystem och lymfa, samt hälsocoaching och utbildning inom naturlig läkande.
Här är atmosfären varm och stilla - en plats där både terapeut och klient får landa.
Vi söker dig som
Är diplomerad eller certifierad massör, massageterapeut, naprapat, osteopat eller är annan relevant kroppsterapeut.
Arbetar med kroppsmedvetenhet, lyhördhet och professionalism
Ser kroppen som en helhet - och gärna har intresse för naturlig hälsa, lymfsystemet eller återhämtning
Är serviceinriktad, trygg och självständig, men trivs med samarbete
Vill bidra till att utveckla en varm och hållbar hälsostudio

Som person ser vi att du är flexibel, säljande, pålitlig och serviceminded. Du har lätt för att kommunicera med både kunder och kollegor men viktigast är din närvaro och din känsla för klienten.
Vi erbjuder
En rofylld miljö i vackra Läckeby
Anställningsformen är flexibel - timmar vid behov, provision eller enligt överenskommelse utifrån kandidatens erfarenhet och önskemål.
Bokningskalender och hjälp med marknadsföring via Örtoteket.
Utrymme att bidra med dina egna specialiteter och växa med studion

Så ansöker du
Låter det här som din plats?
Skicka en kort presentation av dig själv, din erfarenhet och vad du vill bidra med till:
info@ortoteket.se
Vi håller intervjuer löpande och välkomnar dig som vill vara med och skapa en plats för naturlig läkande kraft.
Vi svarar endast på ansökningar med relevant utbildning.
Varmt välkommen till Örtoteket Studio, Läckebyvägen 30

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
E-post: Info@ortoteket.se

Arbetsgivare
Örtoteket Sverige AB (org.nr 559112-9738)

Jobbnummer
9574319

Prenumerera på jobb från Örtoteket Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Örtoteket Sverige AB: