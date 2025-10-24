Massageterapeut/Kroppsterapeut
Örtoteket Sverige AB / Hälsojobb / Kalmar Visa alla hälsojobb i Kalmar
2025-10-24
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örtoteket Sverige AB i Kalmar Publiceringsdatum2025-10-24Om företaget
Örtoteket Studio är en plats för återhämtning och helande på djupet.
Vi erbjuder behandlingar med fokus på kropp, nervsystem och lymfa, samt hälsocoaching och utbildning inom naturlig läkande.
Här är atmosfären varm och stilla - en plats där både terapeut och klient får landa.
Vi söker dig som
Är diplomerad eller certifierad massör, massageterapeut, naprapat, osteopat eller är annan relevant kroppsterapeut.
Arbetar med kroppsmedvetenhet, lyhördhet och professionalism
Ser kroppen som en helhet - och gärna har intresse för naturlig hälsa, lymfsystemet eller återhämtning
Är serviceinriktad, trygg och självständig, men trivs med samarbete
Vill bidra till att utveckla en varm och hållbar hälsostudio
Som person ser vi att du är flexibel, säljande, pålitlig och serviceminded. Du har lätt för att kommunicera med både kunder och kollegor men viktigast är din närvaro och din känsla för klienten.
Vi erbjuder
En rofylld miljö i vackra Läckeby
Anställningsformen är flexibel - timmar vid behov, provision eller enligt överenskommelse utifrån kandidatens erfarenhet och önskemål.
Bokningskalender och hjälp med marknadsföring via Örtoteket.
Utrymme att bidra med dina egna specialiteter och växa med studionSå ansöker du
Låter det här som din plats?
Skicka en kort presentation av dig själv, din erfarenhet och vad du vill bidra med till:info@ortoteket.se
Vi håller intervjuer löpande och välkomnar dig som vill vara med och skapa en plats för naturlig läkande kraft.
Vi svarar endast på ansökningar med relevant utbildning.
Varmt välkommen till Örtoteket Studio, Läckebyvägen 30 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
E-post: Info@ortoteket.se Arbetsgivare Örtoteket Sverige AB
(org.nr 559112-9738) Jobbnummer
9574319