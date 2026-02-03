Massageterapeut extrajobb
2026-02-03
Hotel Skansen ligger på Öland i Färjestaden strax efter brofästet. Vi har 78 hotellrum, flera konferenslokaler, festlokal och spa.
Hotel Skansen är i ständig utveckling - vi vill mer!
Vi har under de senaste åren gjort många investeringar och är inte klarar än. Vi vill vara det självklara valet på Öland.
Vi söker dig som vill ha ett extrajobb som massageterapeut varannan helg: fredag/lördag och söndag.
Arbetsuppgifterna kommer vara att utföra våra olika massager, hälsa nya gäster välkomna samt kunna vara behjälplig vid spabaren, ex. om en gäst vill beställa dryck till relaxavdelningen.
För att söka ska du ha relevant utbildning.
Välkommen med din ansökan till oss!
Vi är medlemmar i Visita och har deras avtal med HRF som grund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: jobb@hotelskansen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrajobb massage". Arbetsgivare La Bonhour AB
(org.nr 556350-3118)
Tingshusgatan 1 (visa karta
)
386 31 FÄRJESTADEN Arbetsplats
Hotel Skansen Kontakt
Spachef
Jenny Berglund jenny@hotelskansen.com 0485-30530 Jobbnummer
9721485