Massageterapeut
2025-08-25
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Tycker du om att arbeta med människor och vill bidra till återhämtning och välmående i en aktiv miljö?
Då kan du vara den vi söker! StiL - ett sportcenter där träning och hälsa går hand i hand - söker nu en certifierad massör som vill bli en del av vårt team.
Du har en godkänd utbildning som massageterapeut i bagaget, och det är ett extra plus om du dessutom kan Thai massage - men framför allt är du en person som gillar att göra skillnad för andra. Du är nyfiken, trygg i din roll, gillar människor - och förstår vikten av återhämtning i en aktiv vardag.
Varför du ska jobba på Stil Sportcenter: Hos Stil Sportcenter får du möjligheten att växa både professionellt och personligt. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och internutbildningar som stärker din expertis inom ditt område, samtidigt prioriterar vi en hälsosam arbetsmiljö där balans mellan arbete och fritid värderas högt. Du blir en del av ett roligt och dynamiskt team med stark gemenskap, där nätverksbyggande är en naturlig del av vardagen. Här får du chansen att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och ta nästa steg i din karriär, samtidigt som du har kul och mår bra. Vi ser fram emot att ha dig med på vår resa!
Arbetsförmåner: Träningskort. Internutbildningar. Fördelaktiga priser på utbud, flexibelt arbete
Om Stil Sportcenter
Stil har funnits i 50 år och är med våra 3500 m2 och 16 studententföreningar Norrbottens största tränings- och friskvårdscenter. Som medarbetare på Stil har du möjlighet att direkt inspirera och motivera en stor del av Luleås medborgare till ett sunt leverne och friskare liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Via mejl
E-post: petra.grimberg@stilsportcenter.se Arbetsgivare Föreningen Studentidrotten Luleå
Universitetsvägen 11c (visa karta
)
971 87 LULEÅ Arbetsplats
Studentidrotten Luleå Jobbnummer
9474115