Massage terapeut

2026-03-05
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Älskar du att arbeta med att hjälpa människor att förbättra välbefinnandet? letar du efter att lära och utveckla dig själv genom att arbeta och utbyta kunskap med dina kollegor? Önskar du att bygga din carrer innom hälsa och friskvård som proffesionell expert ? Vi är här för att välkomna dig att
Vi är ett privat företag i Sverige. Vi finns i Helsingborg och Malmö. Just nu behöver vi att anställa som ska arbeta som massageterapeut på vår klinik i centrala Helsingborg eller Malmö.
• Du kan välja din önskade plats: Malmö eller Helsingborg.
• Flexibla arbetstider - du bestämmer ditt eget schema
• Konkurrenskraftig lön och provisionsbaserad ersättning
• Stödjande team och professionell arbetsmiljö
• Du har fått utbildning och coachning av en erfaren och professionell terapeut
Mer information om företaget, besök vår hemsida: https//hannaong.se
Arbetsbeskrivning:
• Utföra behandling för klienter beror på bokning av kunder (du kommer att få utbildning i vårt protokoll för behandling och tjänster).
- Hantera behandlingsrummet som gör det rent, snyggt och professionellt.
- Hantera operation av kliniken när ingen behandling utförs.
Jobbkrav:
• Ha utbildning om massage (mins examen av diploma)
• God erfarenhet av massage och arbete i skönhet salong/klinik som är plus.
• God erfarenhet av kundservice
• Kunna att arbeta flexibelt
• Kunna att arbeta självständig och flera uppgifter
Språk: Flytande kommunikation på Svenska. Engelska:daglig kommunikation
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Fågelsångsgatan 2 A
252 20 HELSINGBORG
Hanna Wingårdh Info@hanna-ong.com Jobbnummer
