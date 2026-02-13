Maskinteknisk säljare
2026-02-13
Är du en tekniskt intresserad relationsskapare som brinner för att utveckla kunder och ge god service? Söker du en utvecklande roll där du får arbeta med hållbara lösningar och en stark framtidstro? Vi söker en Maskinteknisk säljare till BTM Scandinavia AB.
Om BTM Scandinavia AB
BTM Scandinavia AB grundades 1990 och är exklusiv distributör i Norden och Baltikum för BTM Company i USA. BTM Company är idag världsledande inom stuknitningsteknik. BTM Scandinavia utvecklar, tillverkar och säljer verktyg och maskiner för sammanfogning av tunnplåt genom stuknitning (clinchning) - en hållbar och kostnadseffektiv sammanfogningsteknik. Företaget har sitt säte i Kalmar och ägs av Stefan Unosson och av Waldec Group, Hermann Chanthabouasy. Företagets målsättning är att få så många som möjligt att inse fördelarna med stuknitning - en teknik i tiden. Genom innovation, teknisk kompetens och nära kundsamarbete hjälper vi våra kunder att bli både mer kostnadseffektiva och mer tekniskt konkurrenskraftiga.
Din roll
I den här nyckelrollen får du en central position i företaget, där du självständigt driver både försäljning och tekniska kundanpassade lösningar för våra kunder. Rollen kombinerar affärsmannaskap med teknisk nyfikenhet och passar dig som trivs i gränslandet mellan försäljning och kundkontakt, teknik och visst praktiskt testarbete. I rollen som Maskinteknisk säljare blir du en teknisk samarbetspartner för våra kunder i hela processen från första kontakt till avslut och uppföljning.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
Driva ny- och merförsäljning mot både befintliga och nya kunder.
Kundvård och relationsbyggande, där du alltid finns nära kunden och håller vad du lovar.
Prospektering, mötesbokning, kundbesök där du gör en behovanalys och analyserar utmaningar.
Genomför säljprocessen från kalkyl, testning, prototypframtagning, offertarbete, förhandling, avslut och uppföljning.
Medverkan på mässor och andra branschevent där du representerar företaget och våra tekniska lösningar.
Nära internt samarbete med konstruktion, produktion och leveransorganisation.
Här får du arbeta med teknik i framkant i en roll där du får stor möjlighet att påverka.
Vem är du?
För att passa i rollen ser vi att du är en lösningsorienterad och social person som trivs i mötet med kunder. Du är nyfiken, engagerad och uppskattar att få kombinera teknik och försäljning i ditt arbete. Din förmåga att analysera problem, hitta smarta lösningar och kommunicera dem på ett tydligt sätt är centralt för framgång i rollen. Vi ser att du har arbetat nära produktion, konstruktion, service eller teknik och har därför en praktisk förståelse för kundernas vardag, deras utmaningar och hur deras beslutsprocesser ser ut.
Formella krav
Maskinteknisk utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
Förståelse för mekanik, materiallära, toleranser och ritningsläsning
Grundläggande kunskaper inom automation
Erfarenhet av B2B-försäljning och vana att driva hela säljprocessen från första kontakt till avslut och uppföljning.
B-körkort
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av kundanpassade lösningar med långa säljcykler
Erfarenhet från branschen
Bra att veta
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Så snart som möjligt
Arbetstid: Dagtid mån-fre. Resor ingår i tjänsten
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Sanna Ingvarsson på sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Kalmar AB
(org.nr 559075-8180) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BTM Scandinavia Kontakt
Sanna Ingvarsson sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9741271