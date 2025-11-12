Maskinställare
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Perstorp Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Perstorp
2025-11-12
, Klippan
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Höör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Perstorp
, Klippan
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Höör
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Som maskinställare arbetar du vid maskin för tillverkning av plastprodukter. Du ansvarar för att ställa, justera, ta fram rätt program i processen, materialhantering, kolla kvaliteten samt åtgärda brister och dokumentera och rapportera dessa. Du ska också kunna lösa enklare tekniska fel i maskinen.
Arbetstider är 3-skift
Start enligt överenskommelseProfil
Du ska ha tidigare erfarenhet som maskinställare i plastindustri och stark känsla för kvalitet. Du ska vara van vid att hantera och rapportera i affärssystem.
Du behöver körkort och tillgång till bil.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20329". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Alva Åkergren alva.akergren@ikett.com Jobbnummer
9601935