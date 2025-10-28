Maskinsäljare
Lantmännen Ek För / Butikssäljarjobb / Kalmar Visa alla butikssäljarjobb i Kalmar
2025-10-28
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lantmännen Ek För i Kalmar
, Mörbylånga
, Karlskrona
, Växjö
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Brinner du för att skapa resultat och har känsla för relationsbyggande? Lantmännen Maskin importerar och säljer lantbruksmaskiner, reservdelar och verkstadstjänster. Vi är omkring 700 anställda och finns över hela Sverige. Nu söker vi en maskinsäljare till vår anläggning i Kalmar. Är du redo att göra skillnad?
Det här kommer du att göra Som säljare av lantbruksmaskiner är du sälj- och resultatinriktad och din uppgift är att driva varje affär i hamn. Du arbetar aktivt med att såväl skaffa nya kunder som att bygga långsiktiga kundrelationer, med fokus på uppsökande sälj. Du är nyfiken och villig att utmana dig själv och beredd att göra det "lilla extra". Som maskinsäljare driver och skapar du dina egna affärsmöjligheter och driver dem från början till slut - allt från första kundkontakt till inbytesprocess, avtalsskrivning, leverans och uppföljning. Det är viktigt att kunna vara kreativ i arbetet och anpassa dina strategier efter marknaden. Du kommer tillsammans med dina kollegor i Nyköping att ingå i den lokala ledningsgruppen, som tillsammans ansvarar för anläggningens utveckling. Du förväntas aktivt bidra till att göra anläggningen framgångsrik och se till helheten för verksamhetens bästa. Rollen ingår även i en säljgrupp på 12 personer i region Syd, varav 3 säljare finns i Kalmar. Utöver aktivt uppsökande säljarbete kan arbetsuppgifterna i rollen inkludera saker som; deltagande i maskinvisningar, på mässor, samt att hålla i demovisningar av olika maskiner och redskap. Den här tjänsten passar dig som trivs med frihet under ansvar och vill ha stora möjligheter att planera din egen tid och tänka kreativt kring dina säljstrategier!
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- Erfarenhet av uppsökande försäljning B2B
- Erfarenhet av att bygga kundrelationer
- Intresse för teknik och lantbruk
- God vana vid att arbeta i digitala system
- Ett starkt affärsdriv, med fokus på affären och erfarenhet av att följa försäljningsmål
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
- B-körkort och möjlighet att göra dagliga resor inom distriktet, med fördel har du även BE-körkort
Det är även meriterande om du har:
- Bred lantbrukserfarenhet
- Kunskap om maskiner, fordon och redskap
- Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
Du är:
- En relationsskapande person som har lätt för att knyta kontakt med andra och skapa långsiktiga relationer till kunder och kollegor
- Uthållig med förmågan att driva ditt säljarbete framåt även vid motgångar och öppen för att testa olika vägar i säljet
- Resultatorienterad med ett fokus på att nå dina säljmål
- Självständig med förmågan att kunna planera din egen tid och administrera ditt säljarbete på ett effektivt sätt
- En person som på ett flexibelt sätt kan anpassa sig till förändrade omständigheter, exempelvis genom att prioritera mellan olika arbetsuppgifter på ett effektivt sätt
Självklart delar du våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
Hos Lantmännen blir du en del av ett större sammanhang, vi är en stor global koncern som därmed kan erbjuda spännande möjligheter i hela värdekedjan - från jord till bord. Vi ger dig möjlighet att utvecklas i en tjänst med stort ansvar. Du blir en viktig del i vårt team och vi kan erbjuda dig ett varierande arbete där uppgifterna planeras utifrån dagens händelser. Som anställd inom Lantmännen Maskin erbjuds du fina förmåner och möjlighet att påverka och utveckla vår verksamhet i Kalmar. Vi har också ett starkt fokus på mångfald och vill att alla ska känna sig inkluderade.
Låter det intressant? Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 13/11. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil.
För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater. På Lantmännen är det viktigt att alla har lika möjligheter till anställning och utveckling i koncernen.
Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via extern leverantör. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist, Johanna Lindfors på johanna.lindfors@lantmannen.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.
Mer om Lantmännen Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmännen ek för
, https://www.lantmannenlantbrukmaskin.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lantmännen Maskin Jobbnummer
9577439