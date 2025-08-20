Maskinsäkerhetsspecialist Cece-Certifiering
Talent & Partner AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Maskinsäkerhetsspecialist - med möjlighet att påverka framtidens arbetsmiljö och säkerhetskultur
Vill du arbeta i en verksamhet som befinner sig i förändring och som satsar på hållbara, innovativa lösningar inom produktion och teknik? Vi söker nu en maskinsäkerhetsspecialist som vill vara med och bidra till en trygg och effektiv arbetsmiljö - där säkerhet alltid står i centrum.
Om rollen
I denna roll har du ett strategiskt ansvar för att säkerställa att alla nya maskininvesteringar uppfyller både lagstadgade krav och interna standarder. Du fungerar som rådgivande expert till produktionsteknikorganisationen och bidrar till att skapa en säker och hållbar arbetsmiljö genom riskminimering, efterlevnad och kompetensutveckling inom maskinsäkerhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stödja investeringsprojekt med expertis i säkerhetsfrågor inom etablerade processer
Hålla intressenter uppdaterade om förändrad lagstiftning och interna krav
Bidra i utredningar kring maskinrelaterade incidenter
Granska tekniska lösningar och genomföra riskbedömningar
Delta i leverantörsbesök, leveranskontroller och andra affärskritiska insatser
Verifiera produktionscertifikat före idrifttagning
Medverka i utvecklingsprojekt och säkerhetsforum
Säkerställa efterlevnad av regelverk som Maskindirektivet, ATEX och PED
Vi söker dig som har:
Ingenjörsexamen inom mekanik eller elektroteknik, eller motsvarande erfarenhet
Certifiering inom maskinsäkerhet (t.ex. CECE-certifiering eller likvärdig)
Gärna arbetsmiljöutbildning och förståelse för lagkrav inom arbetsmiljö
Kännedom om byggarbetsmiljösamordning (BAS-P/BAS-U)
God förståelse för standarder kopplade till Maskindirektivet
En nyfiken, strukturerad och samarbetsinriktad arbetsstil
Förmåga att arbeta både självständigt och tvärfunktionellt
Goda kunskaper i svenska och engelska
Vana att använda digitala verktyg i det dagliga arbetet
Vad du erbjuds
Du får möjlighet att arbeta i en inkluderande, dynamisk miljö där både personlig och professionell utveckling står i fokus. Här finns möjlighet till hybridarbete, individuell utvecklingsplan, friskvårdsbidrag, prestationsbonus, subventionerad lunch och flera personalförmåner. Dessutom ges tillgång till hälsocenter, företagsevenemang och möjlighet till direktbuss mellan Stockholm och Södertälje.Publiceringsdatum2025-08-20Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Denna rekryteringsprocess sker i samarbete med Talent&Partner. Skicka din ansökan (CV och gärna ett personligt brev) till work@talentpartner.se
.
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina uppgifter hanteras i enlighet med Talent&Partners dataskyddspolicy enligt GDPR. Har du frågor om hanteringen av dina personuppgifter, kontakta gärna info@talentpartner.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9466283