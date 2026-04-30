Maskinoperatörer, Gislaved
Aktiv Bemanning i Småland AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Gislaved Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Gislaved
2026-04-30
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aktiv Bemanning i Småland AB i Gislaved
, Gnosjö
, Värnamo
, Vaggeryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som maskinoperatör hos vår kund i Gislaved.
Arbetet innebär att övervaka och sköta maskiner i produktionen, säkerställa att tillverkningen flyter på som den ska och bidra till att produkterna håller hög kvalitet. Du kommer även att utföra enklare underhåll samt se till att arbetsplatsen hålls ren och säker.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från industriarbete och att du är flexibel i ditt arbetssätt. Har du dessutom ett tekniskt intresse och förståelse för processen så är det meriterande.
Du har truckkort för motviktstruck (B1) och trivs i en miljö där samarbete och noggrannhet är viktigt, du måste kunna jobba såväl ensam som i grupp. För dig som inte har truckkort kan det finnas möjlighet att få en utbildning innan uppdragets start.
Kunden tillämpar fasta skift, för att bli aktuell för uppdraget så måste du vara flexibel inför vilket skift du arbetar då det inte är så många som arbetar på arbetsplatsen och skiftbyten kan komma att ske för att de ska få ihop planeringen.
Tjänsten är en längre uthyrning till vår kund med goda möjligheter till anställning efter inhyrningsperioden.
Sök direkt, dock senast 6 juni, rekryteringsarbete sker löpande och vi kan komma att tillsätta den här tjänsten innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor kan du kontakta ansvarig rekryterare, Jimmy, på tfn.nr 0370-69 56 52. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Bemanning i Småland AB
(org.nr 556639-2550)
Repslagarevägen 8 (visa karta
)
332 38 GISLAVED Jobbnummer
9886249