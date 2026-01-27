Maskinoperatör till Prestando Kalmar AB
Thread AB / Teknikjobb / Kalmar Visa alla teknikjobb i Kalmar
2026-01-27
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thread AB i Kalmar
, Nybro
, Haninge
, Norrköping
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas inom produktionsteknik?
Prestando Kalmar AB söker nu en engagerad maskinoperatör till sin anläggning i Kalmar.Publiceringsdatum2026-01-27Om företaget
Prestando Kalmar AB ingår i Prestandogruppen som är specialiserade inom tillverkning av pressade, laserskurna, svetsade samt CNC-bearbetade komponenter. Vi levererar tillverkade komponenter och underhållstjänster till fordons-, maskin- och industrisektorn och har byggt upp en unik position på marknaden tack vare vår tekniska kompetens, höga kvalitet och starka leveransprecision. Med verksamhet i både Sverige och Kina kan vi erbjuda våra kunder lokal närvaro på deras huvudmarknader, snabba flöden och pålitliga leveranser - något vi är stolta över och som genomsyrar hela vår verksamhet.
Hos oss möts du av en stabil arbetsgivare, tydliga processer, rutiner och ett starkt fokus på säkerhet, kvalitet och ständig förbättring. Vi erbjuder en trygg arbetsplats, en långsiktig anställning inom tillverkningsindustrin, kompetensutveckling och möjlighet att utvecklas inom produktionsteknik, maskiner och processer.Dina arbetsuppgifter
Som maskinoperatör hos oss arbetar du nära produktionen och ansvarar för att tillverkningen sker effektivt, säkert och med rätt kvalitet.
Övervaka, styra och köra produktionsmaskiner enligt produktionsorder
Ställa maskiner, byta verktyg och utföra enklare felsökning
Säkerställa kvalitet av färdiga detaljer genom mätning, kontroll och dokumentation
Rapportera avvikelser och bidra till förbättringsarbete
Utföra rutinmässigt underhåll och hålla arbetsplatsen ren och säker
Samarbeta med kollegor för att säkerställa effektiv produktion och att vi når uppsatta produktions- och leveransmålKvalifikationer
Grundläggande kunskaper i svenska både i tal och skrift
Meriterande
Gymnasieutbildning inom teknik, industri eller fordon
Erfarenhet från industriell produktion eller maskinbearbetning
Förmåga att läsa ritningar och använda mätverktyg
Kunskaper i engelska
Svetskompetens
CNC-erfarenhet
Truckkort
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs i en strukturerad produktionsmiljö och förstår värdet av precision, dokumentation och kvalitet i varje moment. Du vill bidra till förbättringsarbete och utveckling.
Du är;
Nyfiken, drivande, vill utvecklas och lära dig mer inom industri och teknik
En lagspelare med god samarbetsförmåga som bidrar till ett gott arbetsklimat
Van att även arbeta självständigt och inte rädd för att fråga eller be om hjälp
Engagerad, flexibel och stolt över ett väl utfört arbete
En ödmjuk person som vill arbeta med ett härligt gäng, där det är högt till tak
Hos oss är varje medarbetare viktig. Vi hjälper gärna varandra, delar kunskap och arbetar tillsammans för att leverera produkter vi kan stå för.
Övrigt om tjänsten
Start: Omgående enligt överenskommelse
Arbetstider: 2-skift, dag och kväll. (Börjas initialt med dagtid, men måste kunna arbeta 2-skift.)
Dagtid: Måndag-torsdag kl.07.00-16.12 samt fredagar kl.07.00-13.18.
Kvällstid: Måndag-torsdag kl.14.00-00.30
Placering: Kalmar
Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders visstidsanställning
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Vänligen notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxtinitiativet Kalmars partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos den arbetsgivare som omnämns i ovanstående text och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxtinitiativet Kalmar för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7116079-1810661". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtinitiativetkalmar.se
Södra Långgatan 31 (visa karta
)
392 32 KALMAR Arbetsplats
Tillväxtinitiativet Kalmar Jobbnummer
9708147