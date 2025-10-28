Maskinoperatör/Ställare
2025-10-28
Gillar du teknik och vill ha ett praktiskt jobb där du får lära dig nya saker varje dag? Då är detta arbetet för dig.
Vi söker nu en maskinställare till en av våra kunder i Urshult. Vi ser att du som söker gärna bor i närområdet då anställningen är tänkt att gå över till kund efter inhyrnings perioden. Du kommer få upplärning på plats.
Du kommer att:
• Ställa in och starta maskiner
• Byta verktyg och fixa enklare justeringar
• Hålla koll på att produktionen flyter på
• Skriva in inställningar i systemet
Start: Omgående
Arbetstider: 2-skiftProfil
Vi söker dig som:
• Har intresse för teknik
• Gillar att lösa problem
• Är noggrann och vill göra ett bra jobb
• Körkort B (meriterande)
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
