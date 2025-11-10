Maskinoperatör plast
Just nu söker vi en maskinoperatör/ ställare inom plastindustrin till en av våra kunder strax utanför Värnamo!
Du som söker bör vara bosatt i närområdet då tjänsten är tänkt att gå över i anställning efter inhyrningsperioden.
Arbetsplatsen erbjuder en modern och trivsam anläggning. Extruderar plastprodukter till den allmänna industrin och den medicintekniska som levereras till kunder världen över. Ett växande företag som nu söker en duktig och dedikerad ställare som vill anta utmaningen.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara riggning, materialbyten och körning av verktyg i olika maskiner för tillverkning av plastdetaljer. Du kommer få en tydlig och noggrann introduktion med en långsiktig plan på att bli självständig. Arbetet är väldigt varierande och du kommer senare att ansvara för igångkörningar av nya artiklar och behöver därför ha ett eget driv, ansvarstagande och vara lösningsfokuserad.
Som person är du noggrann, effektiv och kvalitetstänkande. Du har ett öga för detaljer, gillar att jobba i ett högt tempo och strävar efter att ge kunder bästa tänkbara kvalitet. Arbetet innefattar både ensamarbete och arbete i grupp.
Arbetstider: Skiftgång, men du börjar med dagtid i ett startskede.
Start: Omgående.ProfilKvalifikationer
• Arbetat med extrudering av slang/profiler
• Goda kunskaper i processteknik och materialkunskap
• Goda kunskaper i matematik och mätteknik då jobbet kräver att du ska kunna göra vissa beräkningar
• Bra svenska i både tal och skrift - då all information är på svenska.
Vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
