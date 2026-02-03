Maskinoperatör | Lernia | Norrköping
Lernia Bemanning AB / Processoperatörsjobb / Finspång
2026-02-03
Är du noggrann, tekniskt intresserad och trivs med praktiskt arbete i en industriell miljö? Vi söker nu flera erfarna Maskinoperatörer till våra kunder i Norrköping med omnejd.Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Placeringsort: Norrköping, Finspång
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstider: 2-skift med helg + frivecka
Anställningsform: Visstidsanställning
Tillträde: Omgående
Som maskinoperatör kommer du att arbeta med att övervaka och köra CNC-styrda maskiner där du säkerställer att produktionen följer ritningar, mått och kvalitetskrav. Du kommer att ställa in maskiner, byta verktyg, utföra löpande kontroller och göra justeringar vid behov. Arbetet innebär också att följa rutiner, dokumentera avvikelser och samarbeta med kollegor för att hålla produktionen effektiv, säker och stabil.
Om dig
Som person är du noggrann, ansvarstagande och strukturerad, med förmåga att hålla fokus även i ett högt tempo. Du arbetar metodiskt, löser problem på ett lugnt och genomtänkt sätt och tvekar inte att ställa frågor när det behövs. Du trivs i en miljö där kvalitet, säkerhet och samarbete står i centrum, och du bidrar till ett positivt arbetsklimat genom att vara hjälpsam, kommunikativ och lätt att samarbeta med.
Eftersom arbetet innebär skiftgång ser vi gärna att du som söker är flexibel med arbetstider.
Formell kompetens
Körkort B & tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska
Tidigare erfarenhet som maskinoperatör inom tillverkningsindustrin.
Meriterande
Utbildning eller motsvarande erfarenhet inom industri, produktion eller liknande är ett plus.
Truckkort A+B
Traverskort
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.linköping@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7080081-1822083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Lernia Bemanning & Rekrytering
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9721160