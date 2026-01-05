Maskinoperatör | Lernia | Jönköping
Just nu söker vi maskinoperatörer till uppdrag hos vår kund i Jönköping. Här får du chansen att arbeta med spännande uppdrag inom industrisektorn. Utveckla dina kunskaper och väx i din yrkesroll tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Som maskinoperatör kommer du att övervaka och ställa in maskiner, hantera material samt köra truck hos vår kund. Du deltar i felsökning och problemlösning och arbetar mot uppsatta mål och ständiga förbättringar.
Arbetet är förlagt på heltid och arbetstider kan variera.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från industrisektorn och ett genuint intresse för teknik och praktiska uppgifter. Du bör ha vana av att arbeta som maskinoperatör eller annan likvärdig erfarenhet och behärska svenska i både tal och skrift. Noggrannhet och ansvarstagande är avgörande egenskaper, liksom förmågan att arbeta både självständigt och i team.
Krav för tjänsten är körkort B och tillgång till bil.
Meriterande
Det är meriterande om du har ett intresse för att lösa problem och är praktiskt lagd. En positiv inställning och ett lösningsorienterat arbetssätt värderas högt, då det bidrar till en bättre arbetsmiljö och effektivt arbetssätt. Truckkort och tidigare erfarenhet som maskinoperatör är starkt meriterande.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Lina Melltoft via e-post: lina.melltoft@lernia.se
Vid ansökningsproblem och tekniska frågor - kontakta info@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
