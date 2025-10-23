Maskinoperatör kväll/natt
2025-10-23
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
GLF Genarp grundades 1938 och tillverkar specialemballage i trä, nya och begagnade eu-pallar, pallkragar, plywoodlock, allt unikt efter kundens behov. Vår verksamhet bedrivs genom att vidareförädla sågade trävaror till olika produkter. GLF Genarp finns beläget i natursköna Genarp och här arbetar ca 40 medarbetare som är serviceinriktade, har hög kompetens och är fokuserade på kundens bästa. Läs gärna mer på www.glf.se
Bolaget är moderbolaget i GLF-koncernen. I koncernen finns tre produktionsenheter i Sverige och fyra produktionsenheter i Polen. Koncernen sysselsätter ca 200 medarbetare.
Letar du efter ett spännande och praktiskt arbete? Har du erfarenhet av träarbete, ett öga för detaljer och en känsla för kvalitet? Då kan detta vara jobbet för dig! GLF Genarp AB söker just nu en skicklig och engagerad maskinoperatör/snickare till vår verksamhet i Genarp.
I rollen som maskinoperatör/snickare kommer du att arbeta med tillverkning av träemballage av hög kvalitet.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Köra diverse maskiner för palltillverkning
• Tillverkning och montering av trälådor och andra träprodukter enligt specifikationer
• Underhåll och vård av maskiner och verktyg
• Kvalitetskontroll och säkerställande av att produkterna uppfyller våra höga standarder
• Arbete i både enskilda och teamprojekt
Din profil:
Vi söker dig som är noggrann, självgående och trivs med att arbeta praktiskt. Du föredrar att arbeta kväll och natt. Du har ett genuint intresse för träarbete och känner stolthet i att leverera produkter av hög kvalitet.
För att du skall vara aktuell för rollen krävs:
• Ha jobbat med maskiner, tekniskt kunnig
• Hög arbetsmoral
• Erfarenhet av träarbete och snickeri
• Förmåga att läsa och följa ritningar och instruktioner
• God förmåga att arbeta i team
• Goda kunskaper i svenska
• Truckkort och truckvana
• Ha B-körkort
Bra att ha men inget krav:
• Erfarenhet av maskinsnickeri
• Utbildning inom träteknik eller liknande
GLF erbjuder dig som anställd:
• Friskvårdsbidrag
• Hälsoundersökning
• Trivselaktiviteter
• Bonus
Bra att veta:
Tjänsten innebär kvälls/nattarbete och provanställning tillämpas.
Vi ser gärna kvinnliga sökanden!
Låter detta som ett jobb för dig? Sök rollen redan idag! Vi tillämpar löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: kire.gelevski@glf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GLF Genarp AB
(org.nr 556439-5266)
Kontoristgatan 4 (visa karta
)
247 70 GENARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Produktionschef
Kire Gelevski kire.gelevski@glf.se 0709 38 37 12 Jobbnummer
9570863