Maskinoperatör inom textil i Angered
Onepartnergroup Väst AB / Maskinoperatörsjobb (textil/skinn) / Göteborg Visa alla maskinoperatörsjobb (textil/skinn) i Göteborg
2025-09-02
Söker du din nästa utmaning inom tillverkningsindustrin?
Vi på OnePartnerGroup söker nu en duktig konsult som vill arbeta inom textilindustrin i Angered som maskinoperatör.
Vi söker dig som trivs med ett tekniskt yrke där man även arbetar fysiskt. För uppdraget finns också god möjlighet till anställning hos vårt kundföretag.
Hur kommer dina arbetsdagar se ut?
Du kommer att vara anställd hos oss och arbeta på uppdrag hos en av våra samarbetspartners. Rollen innebär både fysiskt och tekniskt arbete inom produktion, montering och maskinoperering. Vi erbjuder en heltidstjänst med arbetstid under dagtid, måndag till fredag.Arbetstider: Dagtid, Måndag - Fredag, Heltid 06.15-14.45
Vem är du?
Vi söker dig som har ett intresse för teknik och vill arbeta inom tillverkningsindustrin. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet - vi ser gärna att du är villig att lära dig och utvecklas i rollen. Publiceringsdatum2025-09-02Anställningsvillkor
Start: Omgående Ort: AngeredOmfattning: Heltid. Skift: Dagtid 06.15-14.45 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Amar Lagumdzija amar.lagumdzija@onepartnergroup.se Jobbnummer
9487923