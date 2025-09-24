Maskinoperatör inom textil i Angered
Onepartnergroup Väst AB / Maskinoperatörsjobb (textil/skinn) / Göteborg Visa alla maskinoperatörsjobb (textil/skinn) i Göteborg
2025-09-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Söker du din nästa utmaning inom tillverkningsindustrin?
Vi på OnePartnerGroup söker nu en duktig konsult som vill arbeta inom textilindustrin i Angered som maskinoperatör.
Vi söker dig som trivs med ett tekniskt yrke där man även arbetar fysiskt. För uppdraget finns också god möjlighet till anställning hos vårt kundföretag.
Hur kommer dina arbetsdagar se ut?
Du kommer att vara anställd hos oss och arbeta på uppdrag hos en av våra samarbetspartners. Rollen innebär både fysiskt och tekniskt arbete inom produktion, montering och maskinoperering. Vi erbjuder en heltidstjänst med arbetstid under dagtid, måndag till fredag.
Arbetstider: Dagtid, Måndag - Fredag, Heltid 06.15-14.45
Vem är du?
Vi söker dig som har ett intresse för teknik och vill arbeta inom tillverkningsindustrin. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet - vi ser gärna att du är villig att lära dig och utvecklas i rollen. Publiceringsdatum2025-09-24Anställningsvillkor
Start: Omgående Ort: AngeredOmfattning: Heltid. Skift: Dagtid 06.15-14.45
Vi erbjuder flexibel lön
När du arbetar hos oss behöver du inte längre vänta på lönen. Vi erbjuder lön on-demand genom Cappy som ger dig full kontroll över din lön. I Cappy-appen kan du följa din lön dagligen och ta ut en del av din intjänade lön när du vill och behöver det. Mer flexibilitet och mindre oro. Välkommen till en ny medarbetarupplevelse.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Välkommen att söka denna spännande tjänst och bli en del av vårt team! Vi ser fram emot att höra från dig.Ansök idag! Tjänsten kan tillsättas innan sista slutdatum. Ansökningar tas endast via hemsidan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Amar Lagumdzija amar.lagumdzija@onepartnergroup.se Jobbnummer
9525295