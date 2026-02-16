Maskinoperatör

Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Habo
2026-02-16


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Habo, Mullsjö, Jönköping, Aneby, Tidaholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Habo, Mullsjö, Jönköping, Falköping, Ulricehamn eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-02-16

Om tjänsten
Vill du arbeta i en teknisk och varierande roll inom tillverkningsindustrin? Vi söker nu en erfaren och engagerad pressoperatör till en av våra kunder i Habo.

Som pressoperatör ansvarar du för att ställa och rigga excenterpressar samt att övervaka produktionen för att säkerställa att kvalitet och leveranskrav uppfylls. I rollen ingår felsökning och enklare underhåll av maskinerna för att minimera stillestånd och säkerställa ett stabilt produktionsflöde. Du samarbetar nära med både produktion och kvalitetsavdelning för att driva förbättringar och upprätthålla hög standard i arbetet. Du kommer även jobba i affärssystemet Monitor, så kunskaper inom detta är meriterande.

Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av ställ på excenterpress och som är självgående, noggrann och ansvarstagande. Du har god teknisk förståelse och trivs i en roll där precision och kvalitet är avgörande.

Önskad starttid: Omgående
Arbetstider: Dagtid

Profil
Önskemål/Krav:
• Industrivana
• Truckkort
• Kunskaper i ritningsläsning
• Erfarenhet av affärssystemet Monitor är meriterande

Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.

Välkommen med din ansökan idag!

Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.

Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.

Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.

Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.

För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20588".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ikett Personalpartner AB (org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Melisa Mesinovic
melisa.mesinovic@ikett.com

Jobbnummer
9745969

Prenumerera på jobb från Ikett Personalpartner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ikett Personalpartner AB: