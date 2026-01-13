Maskinoperatör
2026-01-13
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
Är du maskinoperatör som är på jakt efter nytt jobb? Nu söker vi en duktig och driftig maskinoperatör!

Arbetsuppgifter
I din roll som maskinoperatör kommer du att ha ansvaret för drift av maskin. I arbetet ingår även kvalitetssäkring.
Drift av maskin
Etikettering av produkt
Kvalitetssäkring
Påfyllning av material
Arbetstiden är förlagd på dagtid (07-16).
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi ser gärna att du sedan tidigare har erfarenhet av arbete som maskinoperatör. Som person är du flexibel, driven och engagerad. Då du kommer jobba ihop med andra kollegor ser du dig själv som en lagspelare och vill vara med och utvecklas tillsammans med resten av gruppen. Meriterande är om du är tekniskt lagd och har ett öga för problemlösning samt truckkort.
ÖVRIG INFORMATION
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: simon@nordicgoodsab.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordicgoods AB
(org.nr 556961-7805)
Strandgatan 28 (visa karta
)
531 30 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9680698