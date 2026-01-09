Maskinoperatör

Eterni Sweden AB / Maskinoperatörsjobb / Gnesta
2026-01-09


Visa alla maskinoperatörsjobb i Gnesta, Nykvarn, Trosa, Södertälje, Salem eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Gnesta, Nykvarn, Södertälje, Salem, Botkyrka eller i hela Sverige

Vi söker maskinoperatörer! Har du tekniskt intresse, jobbar självständigt och vill utvecklas i en miljö där kvalitet och utveckling är i fokus?

Publiceringsdatum
2026-01-09

Arbetsuppgifter
I rollen som maskinoperatör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Maskinövervakning

Efterbehandling av material

Felsökning

Packning av material

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har någon form av industriell eller teknisk yrkesutbildning eller har arbetat inom industrin i ett par år. Det viktigaste för vår kund är att man som person är villig att lära sig och vill utvecklas. Som person är du en god lagspelare och är nyfiken med en vilja att hela tiden lära dig nya saker. Är du även noggrann, ansvarsfull och full med energi så är detta ett jobb för dig.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig med positiv inställning och hög arbetsmoral.

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som maskinoperatör är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vårt kundföretag.

ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
646 31  GNESTA

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Göran Göggezer
goran.goggezer@eterni.se

Jobbnummer
9676943

Prenumerera på jobb från Eterni Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Eterni Sweden AB: