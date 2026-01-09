Maskinoperatör
2026-01-09
Vi söker maskinoperatörer! Har du tekniskt intresse, jobbar självständigt och vill utvecklas i en miljö där kvalitet och utveckling är i fokus?Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
I rollen som maskinoperatör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Maskinövervakning
Efterbehandling av material
Felsökning
Packning av material
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har någon form av industriell eller teknisk yrkesutbildning eller har arbetat inom industrin i ett par år. Det viktigaste för vår kund är att man som person är villig att lära sig och vill utvecklas. Som person är du en god lagspelare och är nyfiken med en vilja att hela tiden lära dig nya saker. Är du även noggrann, ansvarsfull och full med energi så är detta ett jobb för dig.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig med positiv inställning och hög arbetsmoral.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som maskinoperatör är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vårt kundföretag.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
