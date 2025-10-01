Maskinoperatör
2025-10-01
Maskinoperatör till kund i Vetlanda
Maskinoperatör till kund i Vetlanda

Vi på Uniflex söker nu en driven och noggrann maskinoperatör till en av våra industrikunder i Vetlanda. Detta är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta i en modern produktionsmiljö och som trivs med att kombinera teknik, samarbete och ansvarstagande i ditt arbete.

Om tjänsten
Som maskinoperatör kommer du att spela en viktig roll i produktionen. Du ansvarar för att ställa in, köra och övervaka maskiner, säkerställa att produkterna håller rätt kvalitet samt utföra enklare underhålls- och serviceåtgärder. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor där ni tillsammans ser till att produktionen flyter på smidigt och effektivt.
Arbetstider: skiftarbete
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Övervakning och skötsel av maskiner
Kvalitetskontroller och avsyning av produkter
Förebyggande underhåll och rapportering av eventuella fel
Aktivt deltagande i förbättringsarbete för produktionens utveckling
Samarbete med övriga teammedlemmar och arbetsledningProfil
Vi söker dig som är arbetsam, samarbetsvillig och noggrann. Du har ett tekniskt intresse och vill gärna utvecklas inom industrin. Tidigare erfarenhet av arbete som maskinoperatör eller inom industri är meriterande, men det viktigaste är din vilja att lära och ditt engagemang.
Vi ser gärna att du har:
Tidigare erfarenhet från industriarbete (meriterande men inget krav)
Truck- och/eller traverskort (meriterande)
God samarbetsförmåga och en positiv inställning
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete
Hög noggrannhet och känsla för kvalitet
Om Uniflex: Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
Kontakt: pontus.blomberg@uniflex.se
/ jacob.coucher-stridh@uniflex.se Så ansöker du
