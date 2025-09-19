Maskinoperatör
The We Select Company AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Hultsfred Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Hultsfred
2025-09-19
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Hultsfred
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Vetlanda
, Eksjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Vi söker nu en noggrann och engagerad maskinoperatör till vår Tillverkningsavdelning. Du kommer att ingå i ett team som sköter vår maskinavdelning som består av hyvel, CNC samt lacklinje som förädlar vårat egna bARK Timber Facade System.Arbetsuppgifter
Programmering och styrning av hyvel/CNC
Service/Underhåll
Kvalitetskontroll
Rapportering av avvikelser och förbättringsförslag
Samarbete med kollegor inom hela verksamheten
Bidra till en säker och trivsam arbetsmiljö
Vi ser att du även
Har erfarenhet av ritningsläsning
God datavana
Har lätt för att lära dig digitala system då vi övergår till en mer digital produktion
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta i team och har god kommunikationsförmåga
Är positiv och drivande i ditt arbete
Har god förståelse för svenska och engelska i tal och skrift
Truckkort och tekniskt intresse är meriterande
Vi erbjuder:
En trygg anställning med kollektivavtal
Möjlighet till utveckling
Ett engagerat team och en inkluderande arbetsmiljö
Friskvårdsbidrag och andra personalförmånerOm tjänsten
Arbetstid : 2-skift
Anställningsvillkor : 100%, Heltid
Vi tillämpar provanställning på 6 månader.
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://barkproduktion.se/#start
Nytorpsvägen 9 (visa karta
)
577 39 HULTSFRED Arbetsplats
bARK Timber Facade System Hultsfred Jobbnummer
9518597