Maskinförare/Borrtekniker
2026-01-11
Är du en driven och engagerad maskinförare som brinner för borrning & maskiner? Har du erfarenhet av horisontell borrning och söker efter en varierad arbetsroll? Då kan detta vara tjänsten för dig, ansök idag!
I rollen som maskinförare kommer du arbeta med allt från borrning av VA ledningar & fiberledningar till underhåll & service av maskiner och övrig utrustning. Arbetsrollen är varierande och innebär resor i tjänsten. Därför ser vi gärna att du har erfarenhet inom borrning och är van vid liknande arbetsuppgifter. Projekten är idag i Dalarna, Mälardalen och Gästrikland.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Några års erfarenhet av maskinkörning
Kompetens inom AT-borrning, styrd-borrning och horisontell-borrning
Gymnasieutbildning
B-körkort
Svenska & Engelska
Vi söker dig som ser dig själv som en lösningsorienterad person som älskar att jobba i team. Du gillar varierande arbetsdagar och vill utvecklas i din roll för att tillsammans växa med företaget.
Horisonterra erbjuder dig:
Varierande arbete
Arbeta i ett gemensamt och starkt team
Trygg anställning med möjlighet att utvecklas
Är du intresserad och vill veta mer?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Horisonterra AB med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av Anton Holm, anton.holm@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Horisonterra
Horisoneterra arbetar idag med borrning över hela landet med fokus i Dalarna, Gästrikland och Mälardalen. Vi genomför borrningsprojekt såsom VA-ledningar, fiberledningar och elledningar. Utöver traditionella borrningsprojekt genomför Horisonterra löpande underhåll och service av maskiner samt tillhandahåller transporter av tyngre borrutrustning och containrar. Horisonterra är idag 21 anställda och omsätter ca 60 miljoner per år. Ersättning
