Maskinförare
Karlstads Energi AB / Maskinförarjobb / Karlstad Visa alla maskinförarjobb i Karlstad
2025-10-30
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads Energi AB i Karlstad
Karlstads Energi
Vill du vara med och skapa ett mer hållbart Värmland?
Hos oss på Karlstads Energi får du chansen att påverka framtiden - på riktigt. Vi verkar inom elhandel, elnät, stadsnät, fjärrvärme och återvinning, och tillsammans med våra engagerade medarbetare driver vi utvecklingen mot en trygg och hållbar energiförsörjning - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Våra värdeord ansvar, mod och omtanke genomsyrar allt vi gör - i mötet med varandra, våra kunder och vår omvärld. Oavsett om du är ingenjör, tekniker, säljare eller projektledare är du en viktig del av något större.
Som arbetsgivare värnar vi om både din professionella och personliga utveckling. Hos oss får du goda möjligheter att påverka din vardag genom bland annat flextid, semesterväxling och arbetstidsförkortning. Vi erbjuder också generöst friskvårdsbidrag, tillgång till gym och gemensamma aktiviteter som stärker både gemenskap och välmående.
Hos Karlstads Energi blir du del av en arbetsplats som uppmuntrar nyfikenhet, engagemang och utveckling. Vi är Karlstads största kommunala bolag - och här får du utvecklas, utmanas och göra verklig skillnad.
Är du redo att forma framtidens energi tillsammans med oss?
Välkommen till Karlstads Energi! Publiceringsdatum2025-10-30Beskrivning
Vill du arbeta med återvinning och hållbarhet i praktiken? Vi söker nu en maskinförare till Djupdalens avfallsanläggning - en roll för dig som trivs med varierade arbetsdagar, maskinkörning och kontakt med både kollegor och kunder.
Som maskinförare hos oss bidrar du till att avfall hanteras på ett säkert, miljöriktigt och effektivt sätt. Du blir en del av avdelningen Återvinning, där vi tillsammans tar ansvar för att driva verksamheten framåt, visar mod i att utveckla våra arbetssätt och arbetar med omtanke för människor och miljö.
Du arbetar i nära samarbete med verksamhetsansvarig och kollegor på anläggningen för att säkerställa en trygg, välfungerande och hållbar drift av Djupdalens avfallsanläggning.Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för drift och skötsel av anläggningen och vägleder kunder i hur avfall ska sorteras och hanteras på rätt sätt. Du arbetar med att förflytta containers samt sortera och lasta avfall med hjullastare eller grävmaskin.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat okulärbesiktning och klassning av material, kompaktering och utformning av deponi samt sortering och bearbetning av inkommande material. Du samordnar arbeten på anläggningen tillsammans med verksamhetsansvarig, följer upp utförda arbetsmoment och dokumenterar resultatet i samarbete med verksamhetsansvarig.
Du ansvarar även för tillsyn och arbete kopplat till våtmarksanläggning och lakvattensystem, samt för driftrelaterade insatser som plogning, sandning och sopning. Rollen innefattar också tillsyn, kontroll och enklare underhåll av maskiner och utrustning.
I vardagen möter du många olika människor och situationer, vilket gör att din servicekänsla och samarbetsförmåga är lika viktiga som din tekniska kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som har hjullastarkort med anläggningsbehörighet samt behörighet för grävmaskin. Du har B-körkort och gärna även utbildning i Arbete på väg och ADR 1.3. Erfarenhet av avfallshantering, kundkontakt och liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Som person är du ansvarstagande, initiativrik och lösningsorienterad. Du har ett gott ordningssinne, är utåtriktad och kommunikativ och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är trygg i att ta egna beslut inom ramen för gällande rutiner och säkerhetsföreskrifter.
Du har grundläggande datorvana och uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Erfarenhet av att lasta med gafflar, skopa eller gripklo är en fördel.
Hos Karlstads Energi får du arbeta i en verksamhet som gör skillnad - där vi tillsammans tar ansvar för att driva en hållbar framtid, visar mod genom att utvecklas och förbättra vårt arbetssätt och gör det med omtanke för våra kunder, kollegor och miljön omkring oss.
Som anställd kommer du att vara en del av Karlstads Energis kris- och krigsorganisation.
Vid nyanställning genomförs obligatoriskt alkohol- och drogtest, och giltig legitimation behöver
uppvisas vid intervjun.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Energi AB
(org.nr 556071-6085) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Pär-Olov Olsson 054-5407159 Jobbnummer
9581922