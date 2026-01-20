Maskinförare - Lantbruk
2026-01-20
Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och praktiskt kunnig maskinförare som vill bli en nyckelperson i en växande och modern lantbruksverksamhet. Du kommer att arbeta nära driftschefen och tillsammans säkerställa ett effektivt, strukturerat och kvalitativt arbete inom både växtodling och skog. Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet inom växt- och spannmålsodling.
Vår kunds gård består av 1500 hektar växtodling och 800 hektar skog, med en omfattande och modern maskinpark samt tydligt fokus på precisionsodling, långsiktig utveckling och hållbar produktion.Arbetsuppgifter
Som maskinförare hos vår kunds anläggning deltar du operativt i det dagliga arbetet med växtodling och skog, samtidigt som du tar ansvar för att planera, strukturera och följa upp arbetsmoment tillsammans med driftschefen. Du kommer bland annat att:
• Delta i och arbeta praktiskt inom lantbruksarbete
• Hantera, underhålla och felsöka maskiner i vår moderna maskinpark
• Arbeta med sådd, skörd, jordbearbetning och precisionsodling
• Stötta driftschefen med planering och arbetsfördelning
• Bidra i skogsarbete och skogsskötsel
• Säkerställa att arbetsmoment utförs tryggt, effektivt och enligt planProfil
Krav för tjänsten är enligt följande:
• Dokumenterad erfarenhet av växtodling och praktiskt lantbruksarbete
• God teknisk förståelse samt vana av lantbruksmaskiner
• Förmåga att hantera, underhålla och felsöka maskiner och utrustning
• Intresse och grundläggande kunskap inom skogsarbete
• Förmåga att arbeta strukturerat, planera och säkerställa att arbete utförs enligt mål och tidsplan
Önskvärda egenskaper
• Ansvarstagande, stabil och motiverad att växa in i ett större driftsansvar
• God samarbetsförmåga och vilja att skapa ett effektivt arbetsflöde tillsammans med driftschefen och övrig personal.
• Självgående och initiativtagande - trygg att arbeta både i lag och självständigt
• Engagerad, utvecklingsorienterad och bidragande i verksamhetens långsiktiga förbättring och tillväxt
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom liknande arbetsområde och som har ett driv av att växa och få ett större helhetsansvar inom just lantbruk och arbete på gård. Du är van vid att växla mellan olika uppgifter och har en positiv inställning till att hoppa in och hjälpa till där du behövs. Under högsäsong och skördesäsong är arbetsbelastningen hög och tempot intensivt. Alla i teamet hjälps åt, samarbetar nära och bidrar där det behövs för att säkerställa en effektiv och väl genomförd säsong.
Arbetstiden är förlagd Måndag - Fredag kl. 07.00 - 16.00.Om företaget
Vår kund bedriver en omfattande lantbruksverksamhet med 1500 hektar växtodling och 800 hektar skog. Med en modern och välutvecklad maskinpark arbetar de aktivt med precisionsodling och hållbara produktionsmetoder. Verksamheten präglas av långsiktig utveckling, hög kvalitet och ett starkt fokus på effektivitet och framtidsorienterade arbetssätt.
Om du anser att beskrivningen passar in på dig - tveka inte att söka till oss! Vi tillsätter tjänsten så fort vi hittat rätt person. Bostad finns att tillgå vid intresse.
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Emma Ojala 019-675 46 44 eller via mejl Emma@agroflow.se
Vi är Agroflow - som brinner för den gröna näringen och har som mål att utveckla och driva svenska lantbruk framåt. Vår mission är att hitta och matcha ny kompetens till svenskt lantbruk.
Som anställd hos oss är du försäkrad och har lön och semesterersättning enligt kollektivavtal. Att jobba hos oss på AgroFlow innebär att du blir en del av ett team som sätter personlig utveckling i fokus. Som uthyrd djurskötare hos oss har du alltid en närvarande chef som stöttar dig under dina uppdrag. Du har möjlighet att bredda din kunskap och erfarenhet genom att välja olika uppdrag inom olika branscher och bli en vass och eftertraktad medarbetare på marknaden. Läs gärna mer om oss på vår hemsida:www.agroflow.se
Ersättning

Fast lön
