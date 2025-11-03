Maskin Operatör Extra vikarier

Elis Textil Service Ab Vara / Maskinoperatörsjobb / Vara
2025-11-03


Vi söker extra vikarier till dag som kväll.
Är du intresserad skicka in ditt CV och foto.
louise.hansen@elis.com

Arbetstider Dag är 7.00-16.00
arbetstider Kväll 16.00 men med varierande slut tid 20.30 eller 22.30.

Vilka är vi, Elis är en internationell multiserviceleverantör inom hyreslösningar för textilier, hygientillbehör och facility service och vi finns i 30 länderna.
I Sverige hanterar vi varje år mer än 75 000 ton arbetskläder, lakan, handdukar, hygienutrustning och mattor åt hotell, restauranger, vårdgivare, industrier och fastighetsägare. I Sverige är vi 1500 medarbetare och omsätter 2,1 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö och vi har 25 anläggningar spridda i landet.
På vår anläggning i VARA hanterar vi Hotell och Restaurang textilier
Som maskin operatör består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att mangla våra textilier i efterbehandlings processen i vårt tvätteri.
Vi söker dig som är fyllda 18 år. För att klara av rollen är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: louise.hansen@elis.com

Arbetsgivare
Elis Textil Service AB (org.nr 556022-4171)
Turbingatan 5 (visa karta)
534 50  VARA

Arbetsplats
Elis Textil Service Ab Vara

Jobbnummer
9586177

