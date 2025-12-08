Marknadskoordinator inriktning sociala medier
Hur får vi våra varumärken att ta plats i flödet? Hur säkerställer vi att vårt innehåll engagerar och är relevant? Hur håller vi ihop vår digitala närvaro när det händer mycket - och allt är viktigt? Om du gillar kreativitet, tempo och resultat lika mycket som du gillar människor, tror vi att du kommer trivas utmärkt hos oss.
Välkommen som Marknadskoordinator med inriktning sociala medier till oss i köket i Källby! Vi är på en spännande resa där vi tillsammans jobbar för att stärka våra varumärken; Dafgårds, Billys och Gorbys.
Nu söker vi dig som är grym på att skapa innehåll, lägga planer för sociala medier, följa upp resultat - och se till att vi syns och engagerar där våra målgrupper finns. Du gillar när det händer mycket och är trygg i att hantera flera parallella kanaler och kampanjer samtidigt.
Tjänsten är ett vikariat för föräldraledighet med möjlighet till förlängning. Du rapporterar till Teamledare på marknadsavdelningen och tjänsten är placerad i Källby.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Som Marknadskoordinator ansvarar du för att våra sociala mediekanaler levererar enligt plan. Du driver arbetet från innehållsidé till uppföljning. Du producerar material, publicerar, interagerar och följer upp - med både kreativitet och struktur.
En viktig del av rollen är också att ha koll på trender och vara med i vad som händer i den digitala världen - du ser möjligheterna i nästa trend och vågar hoppa på den när det är rätt för våra varumärken. Du ser till att vi håller rätt tonalitet, att kampanjer får genomslag och att vi är relevanta i våra kanaler.
Du kommer att arbeta nära hela marknadsteamet, säljorganisationen, externa byråer och andra funktioner i företaget. Ditt fokus ligger på att ta våra planer från strategi till verklighet - oavsett om det handlar om en lansering, en kampanj eller det dagliga flödet i sociala medier.
Hos oss på marknadsavdelningen får du:
Arbeta med välkända konsumentvarumärken där idéer får liv och tempot är högt
Både lägga planer och vara hands on - här får du vara med där det händer
Tillhöra ett sammansvetsat team som gillar att lösa utmaningar tillsammans
Som medarbetare på Dafgårds kliver du in i ett framåtlutat och välmående företag. Vi erbjuder dig en engagerad arbetsplats där du får frihet under ansvar och goda möjligheter att utvecklas.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker gärna dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med sociala medier. Men det absolut viktigaste är att du vet vad som krävs för att skapa bra innehåll och engagemang. Du är självgående, lösningsfokuserad och gillar att jobba mot tydliga mål - gärna i högt tempo.
Vi tror att du är en person som får energi av samarbete, gillar när det händer mycket och har ett öga för både kreativitet och resultat. Du kommer med egna idéer och initiativ samtidigt som du är prestigelös om idén inte flyger som planerat.
Och ja - vi hoppas såklart att du känner igen dig i våra Källbyprinciper.
Önskade kvalifikationer:
Tidigare erfarenhet av att arbeta med sociala medier för varumärken, företag eller liknande
God förståelse för sociala mediers algoritmer och hur de påverkar räckvidd och engagemang
Van att arbeta i och utnyttja funktioner i de olika sociala medieplattformarna
Van att producera innehåll - både rörligt och stillbild
Ansökan
Välkommen med din ansökan genom att klicka på "Ansök här" i denna annons. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta vår Teamledare Varumärke, Lizette Mannerhill: Lizette.Mannerhill@dafgard.se
Tveka inte att söka direkt då tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Sista dag att ansöka är 5 januari 2026
