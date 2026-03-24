Marknadskoordinator
2026-03-24
Säkerhetsbranschen är het och kommer fortsätta att vara det under överskådlig framtid. Swedlock är en helsvensk leverantör av digitalisering och säkerhet. Vi strävar efter att ligga i framkant genom teknisk utveckling och innovation. Swedlock hjälper nyckelintensiva verksamheter att förenkla nyckelhanteringen, effektivisera verksamheten och öka säkerheten. Vi har utvecklat ett digitalt låssystem som är unikt vad gäller allt från funktion, säkerhet och användarvänlighet. Det finns miljarder av mekaniska lås världen över som väntar på att digitaliseras.
Swedlock är redan nr 1 i Sverige inom hemtjänst och renhållning och har under de senaste åren tagit stora marknadsandelar inom samhällskritisk infrastruktur och fastighetsförvaltning.
Som ett av de absolut säkraste digitala låssystemen på marknaden klarar Swedlock tuffa krav från Svenska stöldskyddsföreningen (SSF) gällande uppkopplade produkter och delar som ingår i ett digitalt låssystem. Detta är vi stolta över eftersom säkerhet, tillgänglighet och effektivitet är honnörsord för oss som arbetar med verksamheter inom viktig samhällsservice och samhällskritisk infrastruktur.
Swedlock har sedan 2016 gått från utmanare till marknadsledare inom hemtjänst, räddningstjänst, och renhållning. De senaste åren har vi också tagit stora marknadsandelar även inom samhällskritisk infrastruktur och fastighetsförvaltning. Vi har också kompletterat vår direkta affärsmodell med en indirekt försäljning via återförsäljare och installatörer.
Vi har nu behov av att öka kännedomen av vårt varumärke och beskriva nyttan med vårt digitala låssystem för de segment där vi fortfarande är relativt nya. Vi har också behov av att kommunicera med våra befintliga kunder, återförsäljare och installatörer. Detta ansvar ligger på vår Kommersiella avdelning som innefattar enheterna sälj, projekt, installation och eftermarknad.
Om rollen Vi har under en tid använt vårt systerbolags marknadsorganisation för att driva vår marknadskommunikation, men när vi nu skall ta oss till nya höjder behöver vi öka resurserna och driva på ytterligare.
Rollen innefattar koordinering av vår marknadskommunikation, contentpoduktion, digital marknadsföring, sociala medier, hemsidan och dess innehåll samt analys och uppföljning. Tillsammans med samarbetspartners framtagande av fysiskt och digitalt material inom marknadskommunikation. Som en resurs till uppdraget finns en erfaren grafisk designer kopplat till Swedlock. Du kommer att jobba både proaktivt och reaktivt med vår säljorganisation, eftermarknadsorganisation och produktledning.
Din profil Vi tror att du finns i en liknande roll inom B2B försäljning. Du är van att jobba självständigt och är inte rädd för att det är mycket på gång samtidigt. Du håller deadlines och är prestigelös som person. Du är driven, självgående och agerar affärsmässigt men är även en uppskattad lagspelare. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Du bör också ha ett intresse för teknik och mjukvara eftersom både vår lösning är ett innovativt låssystem där mekanisk teknik ihop med en avancerad molntjänst skapar mervärdet för kund.
Till ditt stöd finns alltid en stark sälj- och eftermarknadsorganisation och produktledning. Grundläggande driver du marknadskommunikationen, men är också ett stöd till sälj, eftermarknad och produktledning. Tjänsten är på heltid med placering i Halmstad och du rapporterar direkt till chefen för Kommersiella avdelningen.
Vad Swedlock erbjuder dig Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en spännande bransch och i ett bolag som har en mycket stark tillväxt. Du ingår i ett härligt team med mycket erfarenhet som arbetar nära varandra och prestigelöst samt har nära till skratt. Arbetet innebär stor frihet under eget ansvar. Vi har korta beslutsvägar och du blir en viktig del i vår fortsatta expansion.
För ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kontakta Ulf Kullman, 0730-63 90 54 eller ulf.kullman@swedlock.se
. Sista ansökningsdatum är den 21 april, men då vi gör löpande urval tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!
Om Swedlock Swedlock AB utvecklar, tillverkar, säljer och installerar digitala nycklar och låssystem. Våra kunder är företag och offentlig sektor som hanterar ett stort antal nycklar i sin verksamhet. Vi har vi levererat fler än 150 000 lås till över 150 verksamheter i Skandinavien. Swedlock grundades 2007 av entreprenörer med mer än 35 års erfarenhet av att hantera avancerade låssystem. De smarta välbeprövade lösningarna har gjort Swedlock till marknadsledande inom sin nisch. Vi är cirka 100 medarbetare och vårt huvudkontor med utvecklingsavdelning finns i Halmstad, där vi även har tillverkning och försäljning. Swedlock är sedan sommaren 2022 en del av säkerhetskoncernen RCO Security Group AB. RCO Security ägs till 100 procent av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB. Läs mer på vår hemsida www.swedlock.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7453058-1910325".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedlock AB
302 56 HALMSTAD
