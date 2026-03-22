Marknadskoordinator
Palmgrengruppen driver Isaberg Höganloft på Isaberg Mountain Resort och Madame Brasserie & Café i Gummifabriken i Värnamo. Vi söker nu en marknadskoordinator till våra verksamheter.
Madame Brasserie & Café i Gummifabriken
Madame gör storstad av småstad i en ledande rendez-vous för människor, mat och nöjen i Gummifabriken. Precis mitt i lilla staden Värnamo i Småland. Här lever krog, film och teater, musik och föreställningar, evenemang, utbildning och konferenser tillsammans och skapar de allra bästa förutsättningarna för utveckling och tillväxt.
På brasseriets meny finns klassiska franska och svenska rätter tolkade på eget vis för både korta och långa besök. Utöver brasseriet med en a la carte har Madame café med eget bageri, lunch, pausserveringar till föreställningar, evenemangsmatsal och konferenser. Madame har utvecklats ur Gummifabrikens idé om att vara en mötesplats för kultur, näringsliv och akademi, en motor för tillväxt och utveckling. I huset finns konsertsal, en livescen och evenemangsmatsal, biostad i tre salonger, stadsbibliotek, Campus Värnamo med flera hundra studenter i program och kurser och ett varierande antal företag i kontorshotellet.
Isaberg Höganloft på Isaberg Mountain Resort
Från toppen av naturreservatet Isaberg, 310 meter över havet hänförs man av den vidunderliga utsikten över glittrande sjöar och milsvida skogar.
Äventyrsberget Isaberg är fantastiskt i sitt utbud av upplevelser för små och stora grupper. Tillgången till skog, mark och vatten, södra Sveriges största skidanläggning och golf på en av Sveriges vackraste banor skapar i kombination med värdskap, kreativitet och förmåga en unik mötesplats. Du kan höja pulsen med allt från cykling och skidåkning till strapatser i höghöjdsbana och rodel. Vandring till toppen, i vidunderliga skogar och matlagning under öppen himmel. Anläggningens kapacitet sträcker sig i dagsläget till ca 350 bäddar, 11 konferensrum samt en matsal- och festvåning med plats upp till 450 personer.
Är DU den vi söker? Bli en del av vårt team!
MARKNADSKOORDINATOR/KOMMUNIKATÖR
Marknadskoordinatorn ansvarar för att planera, samordna och genomföra företagets marknadsförings- och kommunikationsinsatser. Rollen ska stärka varumärket, öka synligheten och bidra till att attrahera gäster till konferenser, restaurang och event.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera och genomföra marknadsaktiviteter för konferens-, restaurang-
och eventverksamhet
• Skapa och publicera innehåll i digitala kanaler såsom webbplats, nyhetsbrev, Google, sociala medier, med flera.
• Planera och strukturera marknadsföringsbudgeten tillsammans med VD:n.
• Ta fram kampanjer för att öka bokningar av konferenser, event och restaurangbesök.
• Följa upp och analysera marknadsaktiviteter och kampanjresultat.
• Samarbete med olika organisationer och samarbetspartners
• Samarbete med externa byråer, tidningar, med flera.
Kommunikation och innehåll
• Skriva texter för webb, annonser, nyhetsbrev och sociala medier.
• Säkerställa en enhetlig och professionell tonalitet i all extern kommunikation.
• Ta fram bild- och textmaterial som lyfter fram verksamheten, miljön och upplevelsen.
• Samordna innehåll kopplat till säsongserbjudanden, temakvällar och event.
Digital närvaro
• Uppdatera och utveckla företagets webbplatser.
• Hantera sociala medier, planera innehållskalender och svara på kommentarer med mera.
• Arbeta med digital annonsering och synlighet online.
• Följa upp statistik och optimera innehåll baserat på resultat.
Kvalifikationer/krav
• Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller motsvarande.
• Erfarenhet av digital marknadsföring och innehållsproduktion.
• God förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska och gärna även engelska.
• Erfarenhet av sociala medier, SEO, SEM (PPC), & webbpublicering.
• Kunskap inom foto, videoproduktion och grafisk produktion för både digitala kanaler och tryck.
• Erfarenhet av digital annonsering i exempelvis Meta (Instagram & Facebook), LinkedIn, Google, online tidningar och analysverktyg som Google Analytics, Search Console, med flera.
Meriterande
• Erfarenhet från hotell-, konferens-, restaurang- eller besöksnäringen.
Personliga egenskaper
• Strukturerad och självgående.
• Kreativ med känsla för varumärke och kommunikation.
• God samarbetsförmåga och serviceinriktat arbetssätt.
• Stresstålighet och förmåga att hantera flera projekt samtidigt och ta sig an uppgifter "ad hoc".
Det är ett krav att du har körkort samt att du kan infinna dig på båda arbetsplatserna under varje vecka, i Hestra och i Värnamo.
Anställningsgraden är 100%. Palmgrengruppen är medlem i Visita och tillämpar kollektivavtal. Palmgrengruppen är en rökfri arbetsplats.
Tillträde enligt ök. Interjuver sker löpande men senaste ansökningsdag är 14 april. Skicka din ansökan till VD Annica Palmgren annica@palmgrengruppen.se
där du berättar om dig själv, varför du söker jobbet, bifoga CV, foto och referenser.
Vänligen notera att vi endast behandlar korrekt framställda ansökningar. Läs mer om tjänsterna på http://madame.se/jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: annica@palmgrengruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaberg Restaurang AB
(org.nr 556313-0482), http://madame.se/jobba-hos-oss/
Isabergs Fritidsby (visa karta
)
335 72 HESTRA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Isaberg Höganloft Kontakt
VD
Annica Palmgren annica@palmgrenngruppen.se Jobbnummer
9811857