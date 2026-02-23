Marknadskoordinator
2026-02-23
Bergstrands är en växande och värderingsdriven utbildningsaktör med en tydlig ambition: att ge människor rätt förutsättningar att växa - som individer, som yrkespersoner och som samhällsbärare. Med stark förankring i både arbetsliv och utbildningssektor erbjuder vi yrkesutbildningar för ungdomar och vuxna som utgår från verkliga behov och leder till jobb. Vår kultur präglas av engagemang, kvalitet och omtanke, där varje medarbetare spelar en viktig roll i att forma framtidens kompetens.
När vi nu fortsätter expandera söker vi en marknadskoordinator som vill vara med och utveckla vår synlighet, stärka vårt varumärke och säkerställa att ännu fler får upp ögonen för vad Bergstrands kan erbjuda. Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt - i en organisation som värdesätter initiativkraft, kreativitet och att göra skillnad för människor varje dag.
Du kommer att ha din anställning på moderbolaget Bergmossen AB
Nu söker vi en Marknadskoordinator - var med och väx med oss!
I rollen som Marknadskoordinator hos oss varierar arbetsuppgifterna mycket, men i allmänna ordalag är du "spindeln i nätet" i våra marknadsprojekt. Du kommer även vara en viktigt del av leda och komminicera vårt kvalitetsarbete.
Detta innefattar bl.a. hantering av våra sociala mediekanaler, kommunikation både internt och externt, planering och delaktighet i genomförandet av marknadsaktiviteter och utvärdering av dess resultat, omvärldsbevakning samt olika administrativa uppgifter. Kommunicera och driva processer internt.
Som marknadskoordinator arbetar du självständigt och strukturerat, men även i tätt samarbete med övriga kollegor. Du erbjuds en varierad tjänst med många personliga kontakter, både internt och externt. Bergstrands är en utbildningskoncern som kännetecknas av korta beslutsvägar, en hög ambitionsnivå och en närhet till medarbetare och partners. Du kommer rapportera direkt till vår VD.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är bra på att ta människor, ge support och stöd
Gillar att prestigelöst lösa varierande arbetsuppgifter snabbt och effektivt
Är strukturerad, noggrann och tar egna initiativ
Är självständig, nyfiken och kommunikativ
I arbetet ingår att förstå och ha erfarenhet av:
Marknadsföring och kommunikation - hur vi kan applicera det i skolan och på marknaden. Vi vill att du har grunderna i marknadsföring, marknadsplanering och marknadsstrategiskt arbete.
Mediekanaler - veta hur olika typer av mediekanaler fungerar. Vilka kanaler, verktyg och metodiker som står till buds för oss som skola och hur vi använda dem effektivt.
Medieproduktion - i arbetet ingår att planera, strukturera och genomföra fysiska och digitala produktioner för olika mediekanaler samt viss grafisk produktion. Vår hemsida är gjord i Wordpress och i arbetet ingår att hemsidan uppdateras löpande.
Projekthantering och produktionsledning - medverka och driva projekt effektivt, budgetera och följa upp ett projekt i olika produktionsled. Förståelse för projektekonomi och intäkts- och kostnadskalkylering i ett projekt/produktion.
Samarbeta med våra samarbetspartners - vårt marknadsarbete sker även i nära samarbete med våra externa samarbetspartner där du blir deras kontaktperson.
Vi tror du behöver följande kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller liknande relevant utbildning
Minst ett till två års relevant arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av projekt- och processledning
Utbildning i och erfarenhet av att jobba med sociala kanaler
Dokumenterat god skribent i svenska och engelska, samt ett bra "bildöga"
Mycket goda kunskaper inom Officepaketet
Kunskaper inom programmen i Adobe Creative Cloud
Kunskaper i Wordpress och skapande av grafiskt material är meriterande
Körkort klass B
Vi tar emot ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: ansokan@beut.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergmossen AB
(org.nr 559150-6729) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sanna Vingren sanna.vingren@beut.se Jobbnummer
9756477